O futebol mundial está a enfrentar um alarme de transferências iminente hoje.

A violação da regra de transferência da FIFA é uma preocupação? O tribunal europeu vai decidir hoje. As consequências poderiam ser extensas no futebol global.

Qual é o problema em questão? O ex-jogador francês Lassane Diarra está questionando a FIFA sobre certas regulamentações de transferência. Em 2013, Diarra se juntou ao lado russo do Lokomotive Moscow, mas a parceria não durou muito e o clube encerrou o acordo, buscando compensação. Diarra retaliou processando por salários não pagos, alegando que encontrar um novo clube era difícil devido às regras de transferência da FIFA.

De acordo com as regulamentações da FIFA, qualquer clube que adquirir Diarra estaria obrigado a compensar o Lokomotive Moscow caso o contrato termine prematuramente sem motivo. Esta situação impediu que uma transferência para o clube belga Sporting du Pays de Charleroi se materializasse. Diarra, em seguida, processou a FIFA e a associação belga de futebol por danos e perdas totais de seis milhões de euros. O tribunal belga, em seguida, encaminhou o caso para a CJUE.

Possível resultado da sentença? Informações sobre a decisão potencial foram fornecidas pelo parecer do Advogado Geral Maciej Szpunar. Ele apoiou Diarra, argumentando que o sistema de transferência poderia ser ilegal. Ele argumentou que as regras da FIFA desencorajam os clubes a contratar jogadores devido aos riscos financeiros. A perspectiva de penalidades contra os clubes poderia potencialmente impedir que os jogadores trabalhem em outro país da UE, limitando assim a liberdade de movimento da UE.

Além disso, as regras da FIFA prejudicam a competição entre os clubes ao restringir as oportunidades de contratação de jogadores. No entanto, essas infringências das regras da UE sobre a liberdade de movimento e a competição poderiam ser justificadas se servirem a um propósito legítimo. Os juízes muitas vezes, mas não sempre, seguem a opinião do Advogado Geral. Por exemplo, no ano passado, eles ignoraram completamente sua posição no caso da Super Liga.

Quais poderiam ser as repercussões da decisão? A CJUE só aborda as questões com as quais é apresentada. O tribunal nacional (neste caso, o belga) então decide o caso específico, tendo em conta a avaliação jurídica da CJUE. Se os juízes concordarem com a conclusão do Advogado Geral e estabelecerem uma violação da lei da UE pela FIFA, isso poderia transformar profundamente o sistema de transferência de futebol. A FIFA pode então ser obrigada a alterar suas regulamentações.

Historicamente, uma decisão da CJUE teve consequências significativas para o futebol global: a mencionada decisão Bosman permitiu que os jogadores fossem transferidos entre os clubes sem incorrer em taxas de transferência. No entanto, a CJUE também poderia optar por deixar o sistema de transferência relativamente inalterado, apenas exigindo que a FIFA implemente pequenas alterações - talvez garantindo que o novo clube não seja conjuntamente responsável com o jogador se o clube não estiver envolvido no término do contrato.

A decisão do tribunal europeu poderia potencialmente resolver a disputa de Diarra com a FIFA e o Lokomotive Moscow, uma vez que ele argumenta que as regras de transferência da FIFA dificultaram sua capacidade de encontrar um novo clube. A sentença também poderia ter implicações mais amplas, potencialmente forçando a FIFA a rever suas regulamentações de transferência se a CJUE considerar que elas violam a lei da UE.

