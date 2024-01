O futebol dos EUA aceita um acordo de igualdade salarial

A US Soccer, ao abrigo dos acordos, tornar-se-á "a primeira Federação do mundo a igualar os prémios monetários do Campeonato do Mundo da FIFA" atribuídos às equipas pela sua participação em Campeonatos do Mundo.

"Este é um momento verdadeiramente histórico", afirmou a presidente da US Soccer, Cindy Parlow Cone, em comunicado na quarta-feira. "Estes acordos mudaram o jogo para sempre aqui nos Estados Unidos e têm o potencial de mudar o jogo em todo o mundo".

Cone acrescentou: "A US Soccer e os jogadores da USWNT e da USMNT redefiniram seu relacionamento com esses novos acordos e estão nos levando a uma nova fase incrivelmente empolgante de crescimento e colaboração mútuos, à medida que continuamos nossa missão de nos tornarmos o esporte proeminente nos Estados Unidos".

Como parte do acordo, a US Soccer partilhará uma parte das suas "receitas de transmissões, parcerias e patrocínios, com uma divisão de 50/50 dessa parte dividida igualmente entre a USWNT e a USMNT".

"Disseram que a igualdade de remuneração entre homens e mulheres não era possível, mas isso não nos impediu e fomos em frente e conseguimos", disse Walker Zimmerman, membro do grupo de liderança da USNSTPA.

"Esperamos que isto desperte outros para a necessidade deste tipo de mudança e que inspire a FIFA e outras entidades em todo o mundo a avançar na mesma direção", acrescentou Zimmerman.

O acordo também abrange outras áreas, como cuidados infantis, licença parental, incapacidade de curto prazo, problemas de saúde mental, viagens e igualdade de qualidade dos locais e superfícies de jogo.

"Esperamos que este acordo e as suas conquistas históricas, não só no que se refere à igualdade de remuneração, mas também à melhoria do ambiente de treino e de jogo para as jogadoras da Seleção Nacional, sirvam igualmente de base para o crescimento contínuo do futebol feminino, tanto nos Estados Unidos como no estrangeiro", afirmou a jogadora da USWNT e Presidente da USWNTPA, Becky Sauerbrunn.

A atriz Jessica Chastain tweetou "Gooooooal!" depois de o anúncio ter sido tornado público, reflectindo o estado de espírito de muitas pessoas nas redes sociais.

No início deste ano, a US Soccer e a USWNT chegaram a um acordo para encerrar uma disputa sobre igualdade salarial que remonta a março de 2019, quando a USWNT entrou com uma ação judicial por discriminação de gênero contra a US Soccer.

Como parte do acordo, a US Soccer pagou US $ 22 milhões aos jogadores no caso, bem como US $ 2 milhões adicionais em uma conta "para beneficiar os jogadores da USWNT em seus objetivos pós-carreira e esforços de caridade relacionados ao futebol feminino e feminino", de acordo com um declaração conjunta da US Soccer e da USWNT.

O anúncio da igualdade salarial de quarta-feira ocorre seis meses antes da participação da USMNT no Campeonato do Mundo de 2022 no Qatar, que começa a 21 de novembro.

Fonte: edition.cnn.com