O funcionário municipal Rodri sugere uma paralisação do trabalho, expressando preocupação: "O dinheiro não deve dominar tudo"

O calendário de futebol está ficando cada vez mais lotado, o que está causando preocupação no sindicato dos jogadores FIFPro desde setembro. O maestro do meio-campo do Manchester City, Rodri, está até considerando uma greve se o número de jogos continuar a aumentar. Ele expressou suas preocupações antes do jogo de estreia do City na Liga dos Campeões contra o Inter de Milão, dizendo: "Se continuar assim, não temos outra opção."

Rodri, que participou do Campeonato Europeu na Alemanha, jogou 50 jogos na temporada 2023/24 e 56 jogos na temporada 2022/23. Sua última vitória no Campeonato Europeu contra o Inter de Milão teve 13 jogos, da fase de grupos à final. Sob o novo formato, isso aumentaria para 15 jogos sem playoffs.

De acordo com Rodri, o novo formato da Liga dos Campeões e o Campeonato Mundial de Clubes reformulado poderiam levar a um total de 70 a 80 jogos. Ele acredita que 40 a 50 jogos é o máximo, além do qual "o nível cai" devido à impossibilidade de jogar em um alto nível por um período prolongado.

Além disso, o aumento dos jogos significa mais lucro financeiro para os clubes. Enquanto a UEFA pagava cerca de dois bilhões de euros por temporada aos clubes, essa quantia agora aumentará para 2,467 bilhões de euros. No entanto, Rodri enfatiza que não se trata apenas de dinheiro. Ele destacou a importância de permitir que os jogadores tenham descanso para manter a qualidade do futebol, citando seu companheiro de equipe Manuel Akanji e o goleiro do Liverpool, Alisson, que também expressaram preocupações semelhantes. Akanji chegou a considerar se aposentar aos 30 anos devido ao excesso de jogos.

A FIFPro, a União Mundial dos Jogadores, iniciou chamados para medidas protetoras no início de setembro, com o objetivo de limitar viagens, permitir descansos e garantir recuperação adequada para ajudar os atletas a alcançarem seu potencial máximo. Um de seus casos de exemplo foi o ex-companheiro de equipe de Rodri, Julian Alvarez, que jogou um total de 75 jogos pela seleção nacional e pelo City na temporada passada, incluindo os torneios da Copa América e Olímpicos. No total, Alvarez fez parte de 83 equipes na temporada passada.

As preocupações de Rodri sobre o aumento do número de jogos foram ecoadas pelo Manchester City, com o clube expressando apoio aos chamados da FIFPro para medidas protetoras. O Manchester City, junto com outros grandes clubes europeus, está preocupado que o novo formato da Liga dos Campeões e o Campeonato Mundial de Clubes reformulado possam ter um impacto negativo no desempenho e bem-estar dos jogadores.

