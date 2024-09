O foco de Wall Street é em grande parte centrada em torno do Federal Reserve.

Recentes boatos sobre outra suposta tentativa de assassinato de Donald Trump estão causando tumulto. Apesar disso, a empolgação entre os investidores dos EUA gira em torno da decisão da Fed. A central bank aumentará as taxas de juros? E como eles justificarão sua decisão? Os participantes do mercado estão em alta alerta.

À medida que a esperada alta das taxas de juros nos EUA se aproxima, os investidores da Wall Street estão se posicionando. O Índice Dow Jones de ações proeminentes fechou 0,6% mais alto, em 41.622 pontos. O Nasdaq, pesado em tecnologia, viu uma queda de 0,5%, para 17.592 pontos. O S&P 500, de amplo espectro, teve um avanço modesto de 0,1%, para 5.633 pontos.

Os investidores aprovaram a possibilidade de uma significativa redução nas taxas de empréstimo. "Investidores líderes defendem uma redução de 50 pontos base e as discussões sobre os riscos de recessão estão aumentando", afirmou Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research. "Seria vantajoso se a Fed desse pistas de que está sendo proativa." A perspectiva de um aumento das taxas de juros pelo banco central mais influente está direcionando os mercados neste ano. A maioria dos participantes do mercado agora acredita que o banco central dos EUA reduzirá as taxas de juros em meio ponto percentual.

"O foco está todo na Fed, e a pergunta é se eles reduzirão as taxas em 50 pontos base ou apenas 25", confirmou Niels Christensen, analista da Nordea. Antes da reunião, o dólar enfraqueceu substancialmente. O Índice do Dólar caiu 0,4%, para 100,58 pontos. O dólar dos EUA atingiu uma baixa de 139,58 ienes contra o iene; em contrapartida, a moeda japonesa atingiu um nível elevado há mais de um ano. Agora, mais e mais investidores esperam uma significativa redução das taxas de juros pelo banco central dos EUA, o que poderia sinalizar uma mudança de direção. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA também caíram antes da reunião.

No entanto, os especialistas afirmaram que a intensidade da redução das taxas de juros, esperada há semanas, não é o único foco. A justificativa para essa medida pelo banco central dos EUA é de igual importância. Além disso, a segunda suposta tentativa de assassinato do candidato à presidência dos EUA, Donald Trump, está causando instabilidade no mercado. "Muitos estão começando a questionar a estabilidade política dos EUA dado esse cenário", disse Naeem Aslam, chief investment officer da Zaye Capital Markets.

"Investidores estão baixando sua tolerância ao risco"

Ações individuais, como a Apple, sofreram uma queda próxima de 4% após um analista da TF International Securities relatar uma demanda menor do que o esperado pelos modelos recentes do iPhone 16. Ao examinar os pedidos antecipados durante o primeiro fim de semana de vendas, o analista estimou que as vendas totais do iPhone 16 seriam de cerca de 37 milhões de unidades.

As ações sensíveis às taxas de juros no setor de chips também caíram. Por exemplo, a Nvidia sofreu uma queda de 4%; as ações da Arm Holdings despencaram mais de 7% em certo ponto. "Os investidores estão baixando sua tolerância ao risco antes da decisão da Fed", disse Andre Bakhos da Ingenium Analytics. "O mercado simplesmente está exibindo mais pragmatismo e se deslocando para a tecnologia."

Você pode ler sobre as atividades de negociação em Frankfurt em nosso relatório de dia de mercado.

As ações da Boeing fecharam cerca de 1% abaixo após o anúncio de uma freeze de contratações e demissões temporárias devido a uma greve que vem ocorrendo há quatro dias. Após os trabalhadores da Boeing rejeitarem um acordo

