- O filho de Chester Bennington expressa desaprovação pelo retorno de seu pai, alegando que "seu legado foi aniquilado".

Jamie Bennington, filho do falecido vocalista do Linkin Park, Chester Bennington, criticou o renascimento da banda, alegando que Mike Shinoda "efetivamente annihilou a existência e herança de meu pai em tempo real". Segundo ele, Shinoda é "senil e surdo para tons".

Retorno Controverso do Linkin Park

O reaparecimento do Linkin Park no início de setembro suscitou sentimentos diversos. A banda anunciou seu retorno através de um concerto transmitido ao vivo para seus incontáveis seguidores internacionais e revelou que Emily Armstrong, vocalista da banda de rock Dead Sara, colaboraria com Mike Shinoda como segunda vocalista da banda. No entanto, muitos fãs ficaram descontentes com essa decisão devido às antigas afiliações de Armstrong com a Cienciologia e o estuprador condenado Danny Masterson.

Em 6 de setembro, Armstrong abordou essas queixas em um comunicado. Ela havia comparecido a uma audiência com Masterson, a quem considerava amigo, alguns anos antes. "Logo em seguida, cheguei à conclusão de que não deveria ter feito isso. Não falei com ele desde então", escreveu. Ela esclareceu: "Não tolero abuso ou violência contra mulheres e expresso minha empatia pelas vítimas desses crimes".

"Apagou a Vida e a Legado de Meu Pai"

Jamie Bennington culpa Shinoda pela decisão de trazer a nova vocalista: "Você destruiu a existência e o legado de meu pai em tempo real - durante o mês global de comemoração da Prevenção do Suicídio. Você ignora o potencial impacto que as ideologias de Emily terão na base de fãs. Não há declaração explícita em apoio às vítimas de violência dentro da nossa base de fãs", afirmou Jamie. Ele acrescentou: "Você abusou da confiança que os fãs e apoiadores, incluindo eu, depositamos em você há décadas. Esperávamos que você fosse o exemplo moral. O líder benevolente. Agora, você é apenas senil e desligado".

"Aprecio a Cada Vez que Ouço"

Mike Shinoda, que recentemente recebeu elogios pelo retorno da banda e pela inclusão de Emily Armstrong como nova vocalista, disse: "Emily tem consistentemente conseguido atingir as notas e entoar as letras". Ele reconhece que os fãs precisarão de tempo para se ajustar à mudança. "A pergunta será: 'Como isso vai resonar com o público?' Não posso prever como será recebido. Mas posso apreciar quando ouço", disse ele. Será interessante ver como os fãs respondem ao primeiro álbum e aos concertos ao vivo da banda sete anos após a morte de Chester Bennington. O primeiro show do Linkin Park com a vocalista Emily Armstrong está marcado para 11 de setembro em Los Angeles, e seu álbum de estreia, "From Zero", será lançado em 15 de novembro.

P pictures and stories from the colorful world of celebrities

Apesar da crítica de Jamie Bennington a Mike Shinoda por trazer Emily Armstrong para o Linkin Park, fazendo-o sentir que a legado de seu pai está sendo apagado, a banda continua seu retorno com Armstrong como segunda vocalista. O Linkin Park, com sua nova formação, se apresentará em Los Angeles em 11 de setembro, e seu álbum de estreia, "From Zero", está marcado para ser lançado em 15 de novembro.

Leia também: