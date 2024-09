- O filho de Chester Bennington expressa desacordo com o retorno de seu pai, afirmando "o legado anulado".

Jamie Bennington, filho do falecido vocalista do Linkin Park, Chester Bennington, criticou severamente o retorno da banda de seu pai. O jovem de 28 anos falou à revista Billboard, afirmando que Mike Shinoda havia "destruído a vida e a legado do meu pai em tempo real". Ele descreveu Shinoda como "senil e cego".

Linkin Park se Reúne e Causa Controvérsia

O retorno do Linkin Park no início de setembro provocou uma resposta diversificada. A banda anunciou seu retorno através de um concerto ao vivo para sua base global de fãs, revelando que Emily Armstrong, vocalista da banda de rock Dead Sara, se juntaria ao membro fundador Mike Shinoda como a segunda vocalista da banda. No entanto, muitos fãs ficaram insatisfeitos com essa escolha devido às ligações anteriores de Armstrong com a Cienciologia e o estuprador condenado Danny Masterson.

Em um comunicado em 6 de setembro, Armstrong abordou as acusações. Ela explicou que havia acompanhado Masterson, a quem considerava um amigo, a uma audiência do tribunal alguns anos antes. "Logo percebi que tinha cometido um erro. Desde então, não falei com ele novamente", escreveu ela. Ela deixou claro: "Não apoio a violência ou abuso contra mulheres e simpatizo com as vítimas desses crimes".

"Destruiu o Legado do Meu Pai em Tempo Real"

Jamie Bennington responsabiliza Mike Shinoda pela escolha da nova vocalista: "Você destruiu a vida e o legado do meu pai em tempo real - durante o mês internacional de prevenção ao suicídio. Você fecha os olhos para as implicações das crenças de Emily. Não há declaração clara apoiando as vítimas de violência que fazem parte da base de fãs", disse Jamie. Ele acrescentou: "Você desperdiçou a confiança que lhe foi dada por décadas por fãs e apoiadores, incluindo eu. Achávamos que você tinha a capacidade de superar isso. Que você era a mudança. Porque você prometeu que essa era sua intenção. Agora você é apenas senil e cego".

"Gosto de Ouvir"

Mike Shinoda, recentemente elogiado pelo retorno da banda e pela nomeação de Emily Armstrong como a nova vocalista, disse: "Emily sempre foi capaz de atingir as notas e entregar as partes". Ele reconhece que os fãs precisarão de tempo para se adaptar à mudança. "A questão é: 'Como vai sentar com as pessoas?' Não sei como será recebido. Mas gosto de ouvir", disse ele. Será interessante observar como os fãs reagirão ao primeiro álbum e apresentações ao vivo da banda sete anos após a morte de Chester Bennington. A primeira apresentação do Linkin Park com a cantora Emily Armstrong está prevista para 11 de setembro em Los Angeles. O primeiro álbum da banda, intitulado "From Zero", será lançado em 15 de novembro.

Jamie Bennington recusou-se a comentar mais sobre a situação, respondendo "Não vou contar" quando perguntado sobre uma possível reconciliação entre a família Bennington e a banda. O retorno e a escolha de Emily Armstrong como a nova vocalista têm causado intensas discussões entre os fãs do Linkin Park, com alguns expressando raiva e decepção enquanto outros ansiosamente esperam o retorno da banda.

