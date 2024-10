O ferry autônomo da Helgoland chega com êxito ao continente.

Problema de energia na viagem pelo Mar do Norte: Falha de energia supostamente paralisa barco de passeio. Mais de 200 viajantes obrigados a esperar por horas no "Funny Girl" imobilizado, a milhas de Helgoland. Rebocadores apressam-se para salvá-lo.

O ferry de Helgoland "Funny Girl", que levava vários indivíduos, chegou finalmente às praias do continente ao amanhecer após uma longa viagem através do Mar do Norte. Dois rebocadores conseguiram guiar o navio de passageiros até ao porto de Büsum, na comunidade de Schleswig-Holstein.

O navio ficou encalhado por horas no Mar do Norte, a caminho de Helgoland. Um porta-voz da Administração Federal de Via Água e Navegação, segundo "RTL.de", afirmou: "Houve uma pane de energia no ferry que o deixou completamente inoperante". Aproximadamente 250 passageiros estavam a bordo.

Dois rebocadores responderam rapidamente ao incidente, com o objetivo de rebocar o "Funny Girl" para um porto próximo. O Serviço Alemão de Busca e Salvamento Marítimo (DGzRS) informou: "Não fomos chamados para ajudar".

Rebocadores existentes em estado de alerta

O navio deveria atracar em Büsum às 19:30, mas isso não ocorreu devido à pane de energia. Um representante da Autoridade de Via Água e Navegação do Elba e do Mar do Norte informou à Agência Alemã de Notícias sobre a pane de energia. Incidentes semelhantes não são incomuns e geralmente são resolvidos com equipamento a bordo - mas não neste caso. A tripulação contactou o centro de tráfego por volta das 17:30.

De acordo com o "Hamburg Abendblatt", um painel elétrico no motor avariou-se, desativando ambos os geradores e afetando o resfriamento do motor. Como resultado, o gerador de emergência não pôde fornecer eletricidade. Cerca de 200 a 250 passageiros estavam a bordo do navio.

Um porta-voz da Autoridade de Via Água e Navegação do Elba e do Mar do Norte confirmou mais tarde no domingo à noite que rebocadores privados foram solicitados pela empresa de navegação para rebocar o "Funny Girl". Os relatórios do Marinetraffic indicam que esses rebocadores alcançaram o navio de passageiros por volta das 22:00. Além disso, o rebocador de emergência "Nordic", localizado perto de Helgoland, estava em estado de alerta como medida precaução, de acordo com o NDR.

Mares calmos e espíritos leves?

Não foram relatados feridos e o mar estava tranquilo, sem outros navios ou incidentes envolvidos. O porta-voz da WSA informou os meios de comunicação que, embora os passageiros tenham experimentado atrasos, não houve acidentes ou complicações.

Um funcionário da Funke Media Group que estava no navio contou ao "Hamburg Abendblatt" que, mais cedo à noite, à medida que o mar calmo e a corrente suave guiavam o "Funny Girl" de volta para Helgoland, o ambiente entre os passageiros era relaxado. O humor norte-alemão da tripulação contribuiu para a atmosfera. "Eles imediatamente anunciaram a boa notícia de que tínhamos suficiente cerveja a bordo", disse o repórter ao "Hamburg Abendblatt".

Apesar da pane de energia ter feito com que o "Funny Girl" flutuasse no Mar do Norte, a tripulação conseguiu manter uma atmosfera calma entre os passageiros com o seu humor norte-alemão e a garantia de que havia cerveja suficiente. Mais tarde, à noite, rebocadores privados chegaram para rebocar o ferry encalhado de volta a Büsum.

