O FC Schalke está a tentar alcançar a tranquilidade.

Schalke 04 conseguiu encerrar sua semana tumultuada com uma vitória apertada contra Preußen Münster. Após a demissão de Karel Geraerts no início da semana, a equipe de segunda divisão que vinha enfrentando uma crise constante, venceu por 2-1 (0-0) sob o comando interino de Jakob Fimpel. Enquanto a busca por um treinador permanente e os rumores sobre o possível retorno de Raúl continuam, os Reais Azuis finalmente desfrutaram de um breve alívio do caos esportivo em Gelsenkirchen.

Moussa Sylla (67/74) deu a volta por cima e salvou o dia para o Schalke, após cinco jogos seguidos sem vitória. Com essa vitória, os Reais Azuis conquistaram seus primeiros três pontos desde a vitória inicial contra Eintracht Braunschweig (5-1), subindo da 16ª posição na zona de rebaixamento para a 12ª na 2. Bundesliga. Após o intervalo, eles demonstraram determinação, virando o jogo após a vantagem de Münster, garantida por Charalambos Makridis (53).

Fimpel agora tem a chance de consolidar sua posição no Schalke até a próxima pausa internacional contra Hertha BSC. O treinador promovido às pressas da equipe sub-23 poderia ser uma opção B caso Raúl não se junte à equipe. Diante da dívida de 168 milhões de euros do clube, Fimpel poderia ser a opção mais economicamente viável.

Os visitantes foram forçados a suportar a pressão inicial de Münster. Foi só depois de algumas chances perdidas pelos donos da casa que sua defesa começou a se estabilizar. Uma semana após seu confronto desastroso contra Darmstadt 98 (3:5), Münster frequentemente errava seus ataques. Por sorte deles, o gol de Joel Grodowski foi anulado por impedimento pouco antes do intervalo (32).

No entanto, logo após o intervalo, Makridis aproveitou um erro na defesa do Schalke. Os donos da casa permaneceram na ofensiva até que o Schalke empatou com Sylla após uma defesa falha de Johannes Schenk. Momentos depois, Sylla cabeceou um lançamento dos donos da casa para garantir a vitória.

