O FC Heidenheim continua a sua história da Copa da Europa com uma ferocidade inabalável.

1. Heidenheim assegura vaga na fase de grupos da Liga Conferência. Na segunda partida dos playoffs contra o Häcken, os Suábios lutam duro e conseguem marcar dois gols tarde. "Isso é uma conquista monumental para nós", diz o presidente do clube.

A aventura europeia do Heidenheim continua com dois gols tardios e surpreendentes: sob o comando do técnico Frank Schmidt, a equipe aproveitou essa oportunidade única e sensacionalmente avançou para a fase de grupos da Liga Conferência, vencendo o BK Häcken por 3-2 (1-0) na segunda partida dos playoffs. A equipe da Bundesliga havia vencido por 2-1 na primeira partida na Suécia.

"Isso é uma conquista monumental para nós", disse o presidente do clube, Holger Sanwald: "Isso é absolutamente enorme para o nosso clube. Agora podemos apenas comemorar. Amanhã, poderíamos estar voando para Mônaco para o sorteio, é incrível."

"E então conquistaremos a Europa"

O jovem Paul Wanner (84.) e Mathias Honsak (90.+2) marcaram os gols decisivos e surpreendentes para o FC, que havia aberto o placar com Marvin Pieringer (30.). Zeidane Inoussa (59.) e Jeremy Agbonifo (79.) viraram o jogo para os visitantes de Gotemburgo. Agora, o FCH espera pelo sorteio da nova fase de grupos com 36 times, que ocorrerá na segunda-feira. some grandes clubes europeus esperam pelo pequeno clube da Ostalb. A sensação da temporada passada, com o oitavo lugar, já garantiu cerca de quatro milhões de euros em receita. A emoção no Schlossberg não tinha limites mesmo antes do primeiro jogo europeu em casa na história do clube. "E então conquistaremos a Europa", lia-se em um grande banner vermelho e azul no estádio Voith Arena, que comporta 15.000 torcedores.

Aproveitou a oportunidade com sangue-frio na primeira chance

Schmidt fez oito mudanças na equipe após a vitória por 2-0 contra os novatos do St. Pauli para a estreia na Bundesliga. O FCH teve dificuldades inicialmente devido à rotatividade, mas o Häcken também não conseguiu criar muitas chances contra a equipe determinada do Heidenheim. O FCH mostrou eficiência fria, no entanto, com Sirlord Conteh armando o chute potente de Marvin Pieringer para a abertura. Mikkel Kaufmann então acertou a trave com uma cabeçada. Até o intervalo, o FCH tinha tudo sob controle. Mas após o reinício, eles demonstraram fraqueza na defesa, permitindo que Inoussa marcasse na terceira oportunidade. O Häcken pressionou, o FCH vacilou e o jogo tornou-se cada vez mais intenso e emocionante até o fim.

Após a vitória histórica, o sorteio não é a prioridade número um para o técnico Schmidt: "Temos treinamento. Preparar o jogo contra o Augsburg no domingo é mais importante. O sorteio ainda estará lá após o treinamento." Os torcedores gostariam de "Chelsea", ele acrescentou, "mas eu nem sei quem está nele". O ex-campeão da Champions League de Londres está entre os 36 times, junto com times como o Betis Sevilla. O Heidenheim, que já garantiu cerca de quatro milhões de euros em prêmios da UEFA, enfrentará seis diferentes oponentes a partir de outubro.**

