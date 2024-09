O FC Bayern Munich olha para um futuro brilhante e dourado durante 90 minutos.

Antes do confronto entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, nenhum duelo é mais intrigante - pode ser um dos últimos entre os dois talentos alemães brilhantes. O futuro desses jogadores notáveis é incerto.

Bayern de Munique está lutando e ansiando. Eles estão lutando por um futuro compartilhado com o prodígio Jamal Musiala e ansiando por trazer o habilidoso Florian Wirtz para Munique. No universo ideal do Bayern de Munique, as maiores aspirações do futebol alemão logo estarão vestindo a mesma camisa, não apenas na seleção nacional, mas também no clube. "Musiala" é o sonho febril do Bayern de Munique. Pelo menos parte desse sonho se tornará realidade neste sábado. Os dois jogadores de 21 anos se enfrentarão no jogo principal da Bundesliga no Allianz Arena. Musiala tem como objetivo ajudar Munique a corrigir as dinâmicas de poder perturbadas e empurrar o Bayer 04 Leverkusen para baixo do seu atual estado de graça.

No entanto, não há muito harmonia no estado de graça no momento. O Leverkusen já está em modo de crise no início da temporada. Enquanto o ataque liderado por Wirtz entrega novamente, outras divisões da equipe ainda não estão funcionando. A impressionante coletiva da temporada passada, que só perdeu na final da Liga Europa, ainda não encontrou seu rumo. Isso é surpreendente, já que a equipe foi reforçada. Com Aleix Garcia, Martin Terrier, Jeanuel Belocian e Nordi Mukiele, eles incorporaram grande qualidade, e apenas dois jogadores regulares, Odilon Kossounou e Josip Stanisic, saíram.

Mas as coisas não estão funcionando. O capitão Granit Xhaka criticou sua própria equipe após o último fim de semana, exigindo mais sede e determinação. Ele tentou acordar a equipe e recebeu apoio do seu treinador Xabi Alonso. O momento para acordar não poderia ser melhor, já que o Bayern de Munique não só está determinado a restaurar o equilíbrio de poder, como também está em excelente forma para fazer isso.

"Musiala" varre a Europa

Pelo menos até agora. Na semana passada, Munique marcou 20 (!) gols em três jogos contra Holstein Kiel, Dinamo Zagreb e Werder Bremen. A única desvantagem: os oponentes do Bayern não foram os mais desafiadores. Mas isso só aumenta seu desejo de provar-se contra os campeões duplos do Bayer Leverkusen e o brilhante jogador estrela Wirtz. Apesar do talento internacional em campo (apito inicial às 6h30 da tarde na Sky e transmissão ao vivo no ntv.de), o jogo já gira em torno do duelo dos virtuosos alemães.

E os dois que encantaram a nação na Euro como "Musiala" estão novamente em grande forma. Musiala marcou três gols e deu três assistências em seis jogos pelo Bayern. Na Liga das Nações, ele expressou sua insatisfação por não estar na lista do Ballon d'Or deste ano, marcando quatro gols contra a Hungria e mostrando o dedo médio para seus detratores. Wirtz, que estava na lista após suas incríveis atuações na Liga Europa na temporada passada, também começou bem com seis gols e uma assistência em sete jogos.

O que poderia engajar as pessoas mais do que o confronto dos titãs? Bem, no lado do Bayern, há a nova contratação Michael Olise, cujo jogo emocionante já está alimentando sonhos de que ele se tornará o herdeiro de lendas como Franck Ribéry ou Arjen Robben. E no Leverkusen, há Victor Boniface, o atacante tempestuoso que recentemente deixou os espectadores boquiabertos na Liga dos Campeões com uma assistência extraordinária, fingindo um chute e passando com a outra perna. Você precisa ver para apreciar por que foi tão fascinante. Há muito talento de classe mundial em exibição aqui.

Mas o duelo entre Musiala e Wirtz é cativante por várias razões. Não apenas os dois grandes esperanças da nação estão se enfrentando, mas Musiala anseia pelo duelo deste sábado contra seu amigo Wirtz. "Somos bons amigos, trocamos mensagens e mantemos um bom contato", diz o extraordinário dribleiro. A "Cimeira dos Dois Maravilhosos" já é um assunto de conversa ("Sport Bild"). Por pelo menos 90 minutos, este jogo será a principal atração em Munique, não a Oktoberfest, e receberá mais atenção internacional do que o evento cheio de cerveja na Theresienwiese, que sempre traz notícias surpreendentes do mundo das celebridades.

Não é difícil imaginar que "Musiala" gostaria de embarcar em uma caça ao título juntos, não apenas a cada poucos anos com a seleção nacional, mas todas as semanas. E assim, o Bayern de Munique está trabalhando incansavelmente para transformar esse sonho de um superduo em realidade. Por enquanto, todos os esforços estão voltados para reter Musiala no clube. Seu contrato atual expira no verão de 2026, e ele detém todas as cartas nesta negociação. Os contendores europeus vêm monitorando o superdribleiro, que já foi treinado pelo Chelsea FC, há muito tempo. A Premier League poderia servir como um destino lucrativo para o ex-internacional inglês de jovens, já que é onde o melhor futebol é jogado e há muito dinheiro a ser ganho.

Atualmente, o Bayern de Munique detém o poder de moldar o brilhante futuro que está por vir. Discussões preliminares com Max Eberl e Christoph Freund, os diretores esportivos da equipe, sugerem que Musiala é visto como o legítimo herdeiro da posição de Thomas Müller como armador atrás dos atacantes. Uma responsabilidade significativa, uma grande honra. Enquanto isso, Wirtz, do Bayer Leverkusen, também está sendo considerado. Seu contrato se estende até 2027, mas rumores sugerem que uma etiqueta de preço de 150 milhões de euros pode torná-lo disponível na próxima verão. Desconsiderando dois grandes obstáculos financeiros, perder a chance de ter o potencial "Wusiala" como a força dominante dos anos 2020 seria uma má ideia.

A cena do futebol alemão deveria se sentir "extremamente grata", segundo Toni Kroos em seu podcast recente. Wirtz e Musiala são os jogadores que a Alemanha esperou, Kroos acrescentou: "Eles nos levarão adiante nos próximos anos, eles nos darão vitórias nos próximos anos." Ambos são talentos capazes de transformar uma situação "inocente" em perigosa - sozinhos. Michael Reschke, com experiência em Leverkusen e Munique, vê Musiala como um "jogador excepcional merecedor de afeto, dois presentes deliciosos para o futebol alemão." Wirtz, segundo Reschke na "Kicker", é uma "força da natureza avassaladora. Musiala exala a graça de um bailarino de balé como Rudolf Nureyev." Neste sábado à noite, no próprio estádio, o Bayern de Munique terá uma espiada no futuro dourado, embora vestindo as camisas do time adversário.

O Bayern de Munique está ansioso para reter os serviços de Jamal Musiala, que vem jogando muito bem recentemente, marcando três gols e dando três assistências em seis jogos pelo clube. O duelo entre Musiala e Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, dois dos maiores talentos da Alemanha, será o grande destaque em Munique neste fim de semana, atraindo atenção internacional e alimentando sonhos de um super duo no Bayern.

