O favorito surpresa de Paderborn no Derby do Metro contra o SC é revelado

A rota de Hannover, capital do estado da Baixa Saxônia, para Paderborn, a metrópole de Ostwestfalen, é servida pela S5. Isso é benéfico para os torcedores do Hannover 96, permitindo que eles voltem para casa rapidamente após a derrota de sua equipe contra o SCP. Os anfitriões estão solidificando sua reputação como a sensação azarão da Liga 2.

Na sexta-feira, o Hannover 96 sofreu um revés em sua campanha pelo título da 2. Bundesliga. Em um jogo emocionante, a equipe de Stefan Leitl ficou um pouco aquém, perdendo por 1:2 (1:1) contra o SC Paderborn. Apesar de sua desvantagem em casa, os anfitriões invictos conseguiram subir temporariamente para a terceira posição.

Raiva inicial em exibição para ambas as equipes

Em um início acirrado, ambas as equipes lutaram ferozmente pela vantagem inicial. Kostons marcou o gol de abertura com um rebote no nono minuto. No entanto, a alegria do gols marcador de Paderborn foi de curta duração, já que ele desviou um cruzamento para o próprio gol dez minutos depois para o empate (19.). A intensidade não diminuiu, mas nenhum outro gol foi marcado antes do intervalo.

No segundo tempo, ambas as equipes adotaram uma abordagem mais reservada. Após uma bela jogada em equipe, o Lee do Hannover acertou a trave (61.). Em seguida, o 96 manteve o controle do jogo, mas o goleiro do Paderborn, Pelle Boevnik, fez uma defesa espetacular contra o Nicolo Tresoldi (67.).

Gol lindo do Ansah selou o acordo

Eventualmente, o Ansah marcou um gol espetacular para a equipe em casa. O jogador da seleção sub-20 recebeu a bola na esquerda, fez uma drible impressionante na área penal, deixou seu oponente confuso e finalizou com uma curva exuberante no canto direito.

Após os eventos emocionantes do segundo tempo, a Comissão revisou o material de vídeo para garantir fair play. Apesar do gol impressionante do Ansah, a Comissão examinou a possibilidade de qualquer posição irregular ou incidentes de falta que possam ter passado despercebidos pelos árbitros no campo.

Após uma cuidadosa análise, a Comissão concluiu que não havia infringências significativas que exigissem medidas adicionais, permitindo que a vitória do Paderborn fosse mantida, o que deu um impulso em sua posição na Liga 2.

