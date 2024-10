O famoso local do torneio de golfe Masters declara uma contribuição conjunta de 5 milhões de dólares para ajudar nos efeitos do furacão Helene.

O renomado clube de golfe em Augusta, Geórgia, junto com a Fundação Comunitária da Área Central do Rio Savannah (CSRA), comprometeram-se a doar um total de $5 milhões para o Fundo de Crise da Comunidade do Furacão Helene em uma quinta-feira.

Como presidente do Augusta National Golf Club, Fred Ridley declarou em uma quinta-feira: "Nossos funcionários, moradores locais, amigos e proprietários de negócios precisam de ajuda imediata e substancial para enfrentar os desafios que estão enfrentando em Augusta."

De acordo com a declaração do clube, esses fundos extras serão destinados a fortalecer o caminhão de alimentação móvel da Cruz Vermelha Americana e seu centro de recuperação associado. Este centro oferece água, comida, serviços de lavanderia, chuveiros e aconselhamento gratuitos aos moradores afetados.

Ridley declarou na declaração: "O Augusta National e a Fundação Comunitária reconhecem fortemente nossa responsabilidade em cuidar de nossa comunidade. Nossa intenção é fazer a diferença quando é crucial, e nossa esperança é que nossa doação possa motivar outros a ajudar ou a perguntar como podem contribuir para essa missão vital."

Uma semana após Helene atingir o Sudeste, mais de 200 mortes foram relatadas em seis estados. Como resultado, o Furacão Helene é classificado como o segundo furacão mais mortal a atingir o continente dos Estados Unidos desde o Furacão Katrina em 2005.

Após o compromisso de $5 milhões, Ridley enfatizou a importância de apoiar as comunidades locais, declarando: "Este financiamento ajudará significativamente na restauração da área de Augusta, e incentivamos outros amantes do golfe a participarem de eventos esportivos em nosso clube para ajudar a arrecadar fundos adicionais para a causa." Além disso, exibindo a generosidade da comunidade do golfe, muitos golfistas profissionais comprometeram-se a doar uma parte de seu dinheiro do prêmio em torneios futuros para o Fundo de Crise da Comunidade do Furacão Helene.

