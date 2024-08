O fabricante de armas, Heckler & Koch, está atualmente a lucrar devido ao seu impressionante volume de encomendas.

Heckler & Koch está operando sem interrupções. A empresa alemã renomada pela produção de fuzis de assalto e pistolas está relatando resultados impressionantes no primeiro semestre e garantiu um novo contrato para fornecer rifles de atirador de elite a uma unidade especial alemã. No entanto, há um pequeno contratempo.

No meio do conflito na Ucrânia, a carteira de pedidos da Heckler & Koch está lotada. O fabricante de armas relatou um aumento significativo de 38,7% nas encomendas, no valor de 197,8 milhões de euros, no primeiro semestre do ano, como anunciado em Oberndorf, na Floresta Negra.

Essas encomendas geralmente abrangem vários anos, indicando um cenário positivo para o futuro da Heckler & Koch, uma empresa que produz fuzis de assalto, metralhadoras, lançadores de granadas e pistolas. Esta semana, a empresa também garantiu uma encomenda para até 500 rifles de atirador de elite para o Kommando Spezialkräfte (KSK) da Alemanha.

A receita também viu um aumento, alcançando 171,4 milhões de euros, um aumento de 14% em relação ao primeiro semestre de 2024. Armas foram entregues a vários países, incluindo Espanha, Letônia, Noruega, Japão e as Forças Armadas da Alemanha. Os principais concorrentes da Heckler & Koch são a Beretta (Itália), a CZ com sua subsidiária Colt (República Tcheca) e a FN (Bélgica).

"Somos um espelho da situação de segurança global, a demanda pelos nossos produtos está muito alta no momento", afirmou o CEO Jens Bodo Koch, confirmando que a Heckler & Koch continuará fornecendo a estados da OTAN, países europeus e parceiros de segurança da Alemanha - "essencialmente, forças que lutam pela paz, liberdade e segurança". As armas da Heckler & Koch também estão em uso na Ucrânia, fornecidas por exércitos europeus ao país atacado pela Rússia.

Queda na lucratividade

A única desvantagem operacional foi uma queda na lucratividade da Heckler & Koch: o resultado operacional (Ebit) caiu quase 11% para 23,2 milhões de euros. O CEO Jens Bodo Koch atribuiu isso a um aumento no "negócio de sistemas". Nesse contexto, a Heckler & Koch não vende apenas a arma, mas também acessórios adicionais, como silenciadores e módulos de luz laser. Esses acessórios são adquiridos de outras empresas e depois revendidos, o que é menos lucrativo do que a produção interna.

Para o ano inteiro de 2024, o CEO Jens Bodo Koch prevê que o resultado operacional ficará no mesmo nível do ano anterior. Na Europa, onde as forças militares e policiais usam pistolas, a Heckler & Koch estima ter uma participação de mercado de aproximadamente dois terços. Nos Estados Unidos, o maior mercado de armas do mundo, a Heckler & Koch tem um papel menor, mas vem tendo sucesso recentemente, como o fornecimento de armas ao Texas Rangers.

Apesar da queda na lucratividade devido ao aumento do negócio de sistemas, a Heckler & Koch continua a prosperar, garantindo um novo contrato para fornecer até 500 rifles de atirador de elite da renomada linha Heckler e Koch. Além disso, a empresa principal concorrente, a Beretta, também enfrentou dificuldades, levando alguns países europeus a considerar fornecedores alternativos como a Heckler e Koch para suas necessidades de armas.

