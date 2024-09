O explorador encontra tropas alemãs de alto escalão e dispara sobre elas.

Em Friesach, uma vila austríaca da Caríntia, uma mulher de 68 anos iniciou um incidente inesperado durante um exercício militar conjunto envolvendo soldados austríacos e alemães. Enquanto estava em um ponto de observação elevado, ela notou tropas camufladas e, sentindo-se ameaçada, disparou sua arma. O tipo exato de sua ação permanece incerto, sendo incerto se ela mirou nos soldados ou simplesmente disparou um tiro de aviso. As forças policiais estão examinando as circunstâncias do incidente.

Enquanto o incidente ocorria em uma sexta-feira à noite por volta das 21h30, cerca de 130 militares de ambos os países participaram do exercício conjunto. A mulher relatadamente notou os soldados escondidos de sua posição elevada, levando-a a tomar uma ação repentina. De acordo com o porta-voz da polícia, não está claro se o tiro foi direcionado aos soldados ou lançado para o ar.

Mulher sob proibição temporária de armas

Após notar a comoção, a mulher entrou em contato com a polícia, que subsequently chegou ao local e prendeu-a, juntamente com vários soldados alemães. Os representantes militares alemães se comportaram com calma, de acordo com o porta-voz da polícia. A mulher foi temporariamente proibida de portar armas como resultado do incidente, com investigações sobre potenciais ameaças perigosas iniciadas em resposta.

O Exército Federal Austríaco descreveu os caçadores envolvidos como uma unidade especializada, geralmente operando em pequenos grupos não notados. Suas tarefas incluem a evacuação de civis de regiões de crise.

O contato da mulher com a polícia levou à participação da Comissão, que agora tem um papel na investigação de potenciais ameaças perigosas relacionadas ao incidente. Além disso, a Comissão provavelmente examinará a proibição temporária de armas da mulher e as circunstâncias que levaram a ela.

