O excesso de água da barragem polonesa leva a evacuações na vizinha República Tcheca

A situação das enchentes em vários países vizinhos está se agravando. A Romênia relatou várias fatalidades, enquanto o primeiro-ministro polonês Tusk descreveu a situação como uma "situação grave" após a primeira ruptura de uma barragem. Na Alemanha, ainda não houve grandes intervenções.

Na Alemanha, apenas enchentes menores estão ocorrendo. No entanto, a situação é crítica em vários países vizinhos. O primeiro-ministro polonês Donald Tusk descreveu a noite de sábado para domingo como uma "situação grave". Uma barragem transbordou à noite. Na Áustria, vários locais foram declarados zonas de desastre. A República Tcheca também está afetada. Pelo menos quatro pessoas morreram na Romênia. Na Polônia, caiu mais chuva em algumas áreas do que durante a enchente do milênio em 1997, segundo Tusk. Ele pediu aos cidadãos que procurem refúgio antecipadamente, já que os níveis de água em vários rios no sudoeste da Polônia continuam a subir.

A situação em uma barragem nos Montes Beskides Glatzer, na fronteira entre a Polônia e a República Tcheca, era grave. De acordo com a comunidade de Bystrzyca Kłodzka, na Baixa Silésia, a barragem em Miedzygorze estava prestes a transbordar, apesar do escoamento de água, que havia atingido seu nível máximo! A entrada de água era massiva, eles escreveram no X. Moradores de áreas mais baixas foram evacuados, anunciou o departamento de gestão de água. A barragem no rio Wilczka, construída no início do século 20, tem 29 metros de altura e pode conter quase um milhão de metros cúbicos de água. Mesmo durante a enchente de 1997, isso não foi suficiente - a barragem também transbordou naquela época.

As evacuações foram ampliadas na República Tcheca devido às enchentes iminentes. Em Opava, perto da fronteira polonesa, milhares de pessoas foram levadas para locais seguros, informaram as autoridades. Centenas de pessoas também tiveram que deixar suas casas em outras cidades da região.

Barragem na Baixa Áustria corre risco de rompimento

Na Áustria, a situação é particularmente preocupante na região de Waldviertel, na Baixa Áustria, ao norte de Viena. O Kamp, um afluente do Danúbio, já causou enchentes significativas. O vice-governador da Baixa Áustria, Stephan Pernkopf, descreveu a situação como um evento de enchente centenário.

Chuva adicional foi esperada durante a noite de sábado para domingo. O reservatório de Ottenstein no Kamp corre risco de rompimento. De acordo com o chanceler austríaco Karl Nehammer, a situação está piorando, com o exército em alerta para prestar assistência. 42 comunidades foram declaradas áreas de desastre devido ao risco de enchentes - esse número era de 24 há algumas horas. Uma enchente no Danúbio na Áustria ocorre em média a cada 30 anos. Os níveis de água mais altos são esperados durante a noite de domingo para segunda-feira.

Na Baviera meridional, na Alemanha, ocorreram enchentes significativas devido à chuva pesada. O Serviço Meteorológico Alemão espera que a chuva nos Alpes diminua até domingo de manhã. A polícia de Rosenheim relatou tarde da noite que não tinha conhecimento de nenhum grande emprego relacionado ao clima. Alguns córregos transbordaram seus bancos e ruas foram inundadas em casos isolados.

Previsão dos meteorologistas: "A partir da tarde de domingo na Saxônia e em algumas partes da Baviera, chuvas prolongadas são esperadas do leste." Entre domingo e segunda-feira à tarde, chuvas entre 30 e 50 litros por metro quadrado são esperadas na Saxônia Oriental. Nessa região e na Brandemburgo, chuvas pesadas na República Tcheca e na Polônia também podem resultar em enchentes. "Se as chuvas pesadas previstas ocorrerem, uma onda de enchentes é provável entre domingo e segunda-feira no Neisse Lusácio, e a partir da metade da próxima semana no Oder e Elba", disse um porta-voz do Ministério do Meio Ambiente da Brandemburgo.

Remoção de detritos da ponte Carol destruída em Dresden

Dresden, a capital do estado da Saxônia, espera que o Elba atinja um nível de quatro metros pela manhã, acionando o estágio de alarme 1. O nível normal é de cerca de dois metros. Durante a semana seguinte, até mesmo o estágio de alarme 4 pode ser alcançado, com as autoridades não descartando a possibilidade de o nível ultrapassar sete metros. Portanto, os detritos da ponte Carol, que desabou parcialmente sobre o Elba em Dresden, foram removidos urgentemente. No sábado à noite, a primeira grande obra de demolição na parte da ponte no banco de Neustadt foi concluída. A cidade pretendia evitar que a água se acumule nos detritos e cause mais enchentes.

