O ex-parceiro do Cheptegei morre por queimaduras.

A morte da corredora ugandesa de maratona Rebecca Cheptegei desencadeou luto e indignação. Seu ex-amante, o agressor, não seria levado à justiça. Infelizmente, ele encontrou seu fim. Ele morreu devido aos ferimentos que sofreu em seu ataque com fogo.

Após a morte de Rebecca Cheptegei há alguns dias, seu ex-namorado também encontrou seu fim devido aos ferimentos queimados que sofreu no ataque. Dickson Ndiema Marangach havia jogado gasolina em Cheptegei após a igreja na semana passada e a ateou fogo.

A atleta, que ficou em 44º nos eventos de maratona nos Jogos Olímpicos de Paris, morreu na quinta-feira. Ela tinha queimaduras em mais de 75% do corpo.

Marangach também sofreu ferimentos graves no ataque. Ele morreu nas primeiras horas da segunda-feira em uma unidade de terapia intensiva, de acordo com um funcionário do hospital do Quênia. Mais de 30% de seu corpo estava queimado. Initially, his condition was reported to be improving. Marangach enfrentava uma acusação de assassinato.

"Da perspectiva do parceiro significativo"

De acordo com as autoridades locais, o casal vinha brigando por uma pequena parcela de terra no noroeste do Quênia onde Cheptegei morava e treinava. Fontes da mídia mencionaram que Cheptegei queria construir uma casa para ela e seus filhos naquela terra.

Os pais de Cheptegei criticaram a polícia por não dar atenção às suas queixas contra seu ex-companheiro. "Esse homem a seguia para todos os lugares, até mesmo quando ela recentemente visitou Uganda", disse o pai de Cheptegei. "A polícia da estação local favorecia seu parceiro. Nenhuma ação foi tomada, nem mesmo após um relatório ter sido apresentado logo antes do incidente. Cheptegei deixa para trás duas filhas de um relacionamento anterior."

O ataque a Cheptegei desencadeou tristeza e raiva, sendo percebido como mais um exemplo horrível de violência de gênero no Quênia. Pelo menos outros dois atletas foram mortos por seus parceiros no Quênia desde 2021. A maioria dos assassinatos de mulheres é cometida por parceiros ou membros da família. A África registra o maior número de feminicídios no mundo, quase dez vezes mais que na Europa, de acordo com as figuras da ONU.

Cheptegei será enterrada em 14 de setembro perto da casa de seus pais no leste da Uganda, de acordo com o Comitê Olímpico Ugandense.

Após o incidente trágico, a União Europeia expressou condenação pelo aumento da violência de gênero no Quênia. A União Europeia também prometeu apoio aos esforços do Quênia para aprimorar as medidas de segurança para suas atletas femininas.

O ataque a Rebecca Cheptegei provocou indignação mundial, levando organizações internacionais, incluindo a União Europeia, a exigir medidas mais rigorosas contra a violência de gênero.

