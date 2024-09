- O ex-líder da VW, Winterkorn, declara: "Não sou especialista em purificação de emissões de escape"

Aproximadamente uma década após a revelação das ajustes fraudulentos de emissões de Volkswagen em veículos a diesel, o CEO de longa data do maior construtor automóvel da Alemanha enfrenta o tribunal em seu julgamento no Tribunal Regional de Brunswick:

"Gostaria de começar dizendo que este julgamento perante um tribunal criminal é profundamente impactante para mim," expressa Martin Winterkorn no segundo dia de seu julgamento no caso do diesel. Ele havia dedicado "quase toda a sua vida profissional" ao Grupo Volkswagen, transformando-o em "uma das empresas automobilísticas mais bem-sucedidas globalmente" antes de sua saída. Atualmente, ele é acusado no tribunal, algo que nega veementemente.

Ele havia assumido voluntariamente a responsabilidade ao fazer um pagamento à VW em 2021. "No entanto, é difícil para mim acreditar que estou sendo acusado de crimes, como a Promotoria Pública de Brunswick está sugerindo em suas acusações," afirma o ex-CEO da VW. Winterkorn é suspeito de fraude comercial, perjúrio e manipulação de mercado, todos relacionados à manipulação dos dados de emissões de veículos Volkswagen na Europa e nos EUA entre 2006 e 2015.

Winterkorn "não compreendeu" os problemas técnicos

A sala está menos cheia no segundo dia do julgamento de Winterkorn, mas os tribunais ainda estão movimentados com espectadores. Winterkorn, vestindo um terno preto e gravata borgonha, sorri para um oficial do tribunal e acena para a acusação antes de pegar seus papéis. No dia anterior, as três acusações contra Winterkorn foram lidas por horas.

Winterkorn faz sua declaração com um tom firme. Ele descreve sua carreira, seus cargos e as responsabilidades associados a eles, incluindo seu serviço como CEO da VW de 2007 a 2015. Ele enfatiza que sua função era principalmente estratégica e que não era sua responsabilidade abordar desafios técnicos individuais ou problemas que afetavam veículos vendidos anos antes em um mercado específico.

Ele explica as estruturas complexas do Grupo Volkswagen, projetadas para manter questões do dia a dia longe do conselho. "No entanto, há uma obrigação de fornecer relatórios detalhados e verdadeiros aos superiores, especialmente ao conselho," explica Winterkorn. Somente quando eles recebem tais informações é que eles podem tomar "decisões informadas e apropriadas." Winterkorn tenta esclarecer por que as informações manipuladas de emissões podem não ter chegado a ele tão cedo quanto alegado pela acusação.

Mais tarde, ao discutir as acusações específicas, Winterkorn admite, "Na época, eu não entendia completamente os desafios técnicos." Ele enfatiza que não é "nem um desenvolvedor de motores, nem um especialista em purificação de gases de escape, nem um especialista em software capaz de gerenciar o controle de motores e sistemas de gases de escape." Para entender o funcionamento desse software, ele teria precisado de explicações técnicas dos especialistas, que não recebeu na época.

A Alemanha tem sido sua casa desde 2020

Winterkorn fala com seriedade, tomando pausas para beber água e limpar a garganta, mas sua voz permanece firme. No entanto, ele parece afetado pela acusação nos EUA. Em 2020, as autoridades lá emitiram um mandado de prisão contra ele. "Isso me atingiu porque não vejo possibilidade de defender-me efetivamente contra as alegações apresentadas na Alemanha a partir dos EUA," admite Winterkorn. Ele só poderia ter feito isso diante de um tribunal americano. "Desde então, não saí da Alemanha."

Ele também expressa emoção com as acusações de acionistas que se sentem enganados por ele. "A acusação da Promotoria Pública de que, como CEO, eu não tomei medidas adequadas, enganei clientes e acionistas e, assim, me tornei criminalmente responsável, me afeta profundamente no final da minha carreira," diz Winterkorn. Isso não era a atitude que ele mantinha como chefe da Audi e da Volkswagen. Se tivesse ficado sabendo dos fatos antes, "eu não teria hesitado em abordar e esclarecer a questão eu mesmo," afirma Winterkorn.

Winterkorn também nega as acusações de manipulação de mercado e falso testemunho. Ele se sente indignado com como foi tratado durante a investigação pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Bundestag alemão. "Fui interrogado por quase duas horas," diz Winterkorn. "Várias vezes, tentativas foram feitas para me questionar sobre assuntos sobre os quais eu já havia dito que permaneceria em silêncio anteriormente." Ele tinha a opção de permanecer em silêncio, mas não o fez, acreditando que isso seria inadequado.

Os advogados de defesa de Winterkorn, Caroline Hey, e Kersten von Schenck, falam em sua defesa. Para as conclusões, Winterkorn volta ao banco das testemunhas. Antes das observações de Winterkorn, seus advogados também fizeram uma declaração, rotulando a acusação como "confusa e dramática" e criticando a Promotoria Pública por apresentar pouco apoio às suas alegações. O juiz explicou no início que as conversas sobre um possível acordo de culpa aconteceram após o primeiro dia do julgamento, mas não se materializaram.

O julgamento continua em 12 de setembro. A interrogatório de Bernd Gottweis, o ex-chefe do Comitê de Segurança de Produtos da Volkswagen, está planejado para esse dia. Um total de 89 dias de julgamento estão agendados. Caso ocorra uma condenação, Winterkorn enfrenta uma pena de prisão máxima de até dez anos.

Durante seu julgamento, Winterkorn menciona seu relacionamento de longo prazo com a Volkswagen, dizendo, "Eu havia dedicado quase toda a minha vida profissional ao Grupo Volkswagen, transformando-o em uma das empresas automobilísticas mais bem-sucedidas globalmente antes de minha saída." Mais tarde, ao discutir as acusações específicas, ele admite, "Na época, eu não entendia completamente os desafios técnicos. Eu não sou nem um desenvolvedor de motores, nem um especialista em purificação de gases de escape, nem um especialista em software capaz de gerenciar o controle de motores e sistemas de gases de escape." Essas sentenças contêm a palavra 'VW' e se referem à involvement do ex-CEO com a empresa.

Leia também: