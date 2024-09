O ex-jogador do BVB enfrenta a possibilidade de ser excluído da próxima equipa

Desde 2022, Nico Schulz não pisou em um campo de futebol. Seu contrato com o Borussia Dortmund (BVB) foi rescindido em 2021 após acusações de violência. Recentemente, ele estava treinando com o time da liga regional Babelsberg, mas essa passagem também chegou ao fim.

O futebolista Nico Schulz encontrou mais um obstáculo: Apenas um dia após ficar conhecido que o lateral esquerdo havia treinado com o SV Babelsberg 03 por quatro semanas, o jogador profissional dispensado pelo BVB foi pedido para sair. Katharina Dahme, presidente do clube, disse ao "Markische Allgemeine Zeitung" que "ele não treinará mais conosco".

Dahme explicou que "não havia nenhum compromisso dele aqui; era apenas um acordo temporário devido a ligações pessoais". Seu irmão mais novo, Gian Luca, jogou por Babelsberg por um ano, e o técnico André Meyer foi o técnico da U17 do Hertha BSC quando Schulz ainda jogava em Berlim.

No dia anterior, Schulz expressou sua gratidão a Babelsberg, dizendo ao "MAZ" que é um "bom time, todos são fantásticos". O diretor esportivo de Babelsberg, Paul Bachmeyer, descreveu Schulz como um "convidado de treinamento" que "apenas chuta um pouco", decisão tomada em consulta com o técnico e o conselho da equipe.

Os oficiais do clube não forneceram razões para o porquê Schulz não pode mais ficar com o clube de Brandemburgo. No entanto, a reação pública após sua chegada a Babelsberg em Potsdam provavelmente teve um papel significativo. O SV Babelsberg 03 é conhecido por sua compromisso social. Houve muito descontentamento com o clube nas redes sociais.

Publicamente, Schulz é uma figura controversa devido às alegações de violência doméstica. O jogador de 31 anos foi julgado por lesões corporais graves em três casos contra sua então namorada grávida, que o acusou. Os procedimentos terminaram em fevereiro com uma multa de €150.000 a ser doada a organizações beneficentes. Além disso, Schulz supostamente pagou uma compensação à sua ex-namorada como parte de um acordo extrajudicial.

Os Babelsbergers se recusaram a comentar o caso judicial. "Não posso formar uma opinião sobre o assunto, e, até onde sei, o tribunal também não", disse Bachmeyer. Dahme acrescentou: "Não podemos tomar uma posição sobre as alegações contra ele porque não temos insights sobre o assunto". Ela enfatizou: "Não contamos com Nico Schulz para fins esportivos e ele não depende de nós".

Desde o verão de 2023, Schulz não tem um clube. O BVB rescindiu seu contrato antecipadamente quando sua busca por um novo clube não deu em nada. Sua última aparição foi em 7 de maio de 2022. Em 2019, o lateral esquerdo se mudou para o BVB da TSG Hoffenheim por €25 milhões. Antes disso, o nativo de Berlim também jogou pelo Borussia Mönchengladbach e pelo Hertha BSC. Schulz representou a seleção nacional 12 vezes entre agosto de 2018 e novembro de 2020, marcando dois gols.

Apesar de expressar gratidão a Babelsberg, a passagem de treinamento de Nico Schulz com o clube chegou ao fim devido a uma decisão tomada pelos oficiais do clube. De acordo com Katharina Dahme, a estada do futebolista foi temporária e nunca envolveu um compromisso formal.

