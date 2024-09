O ex-estrela da NFL e vencedor do Super Bowl com os Miami Dolphins, Mercury Morris, faleceu aos 77 anos.

Sua habilidade e paixão deixaram uma marca permanente no esporte, e suas três indicações ao Pro Bowl apenas ajudaram a consolidar seu status entre as lendas do futebol," declarou o comunicado.

For a do campo, Mercury foi um pai dedicado, um irmão carinhoso, um amigo fiel e uma pedra angular da comunidade. Sua influência foi além do futebol, tocando incontáveis vidas durante sua passagem por Miami.

Famoso por sua velocidade e estilo de corrida eletrizante, Morris alcançou sua melhor marca pessoal de 1.000 jardas e 12 touchdowns durante a campanha sem precedentes de Super Bowl vitorioso em 1972.

Morris, ao lado do fullback do Hall da Fama Larry Csonka, que acumulou 1.117 jardas, se tornou o primeiro par de backs da mesma equipe a ultrapassar a barreira de 1.000 jardas na mesma temporada na história da NFL.

Na temporada seguinte, Morris marcou 954 jardas e 10 touchdowns para ajudar Miami a garantir vitórias consecutivas no Super Bowl.

Morris e seus companheiros de 1972 comemoraram com champanhe após a derrota do último time invicto naquela temporada.

"Morris deixou uma marca indelével através de sua jogada emocionante, personalidade carismática e realizações recordistas," comentaram os Dolphins em um comunicado. "Ele adorava os Dolphins, seus torcedores e a comunidade do sul da Flórida, e sempre será reverenciado como um dos maiores atletas a vestir o verde e o laranja."

"Nossos pensamentos estão com sua família, entes queridos e companheiros de equipe enquanto eles comemoram sua vida e lamentam sua perda."

Escolhido pelos Dolphins na terceira rodada do Draft da NFL em 1969, Morris passou sete de suas oito temporadas na NFL em Miami, encerrando sua carreira com 4.133 jardas corridas e 31 touchdowns.

Morris está em quarto lugar na lista de todos os tempos de jardas corridas de Miami, com 3.877 jardas, atrás de Csonka (6.737), Ricky Williams (6.436) e Ronnie Brown (4.815).

Morris foi induzido ao Hall da Fama dos Dolphins em 2013.

Após sua impressionante carreira no futebol, Morris continuou a ter um impacto positivo na comunidade, usando sua fama no esporte para fazer a diferença fora do campo. Sua influência foi além do campo, tocando vidas através de seu trabalho comunitário.

Lembrando Morris, os Dolphins destacam seu amor pelo esporte, comentando: "Morris deixou uma marca indelével através de sua jogada emocionante, personalidade carismática e realizações recordistas."

