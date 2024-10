O ex-especialista financeiro Olearius apresenta o seu impeachment

O processo envolvendo o ex-líder do banco M.M. Warburg, M.M., causou grande alvoroço. O promotor Brorhilker acusou Christian Olearius de participar no esquema de fraude fiscal Cum-Ex em grande escala. No entanto, não houve veredicto. Agora, a equipe de advogados de Olearius está contra-atacando.

A equipe de advogados de Olearius apresentou uma queixa criminal contra a ex-promotora Anne Brorhilker, alegando que ela "intencionalmente e conscientemente baseou suas acusações contra funcionários do Warburg Bank em informações incompletas e falsas", como anunciado pela equipe jurídica. Uma testemunha-chave, também sob investigação, teria mentido sob juramento pelo menos seis vezes perante a Corte Regional de Bonn, injustamente envolvendo Olearius e outros.

Christian Olearius, ex-CEO do banco privado de Hamburgo M.M. Warburg, foi ligado ao escândalo de transações de ações Cum-Ex, no qual bancos fraudaram o governo em pelo menos 10 bilhões de euros. O processo contra Olearius ficou paralisado em junho devido a problemas de saúde - ele tinha 82 anos e não estava apto a comparecer ao julgamento. Não houve veredicto, nem absolvição nem condenação. Olearius foi acusado de grave fraude fiscal e manteve consistentemente sua inocência.

A principal acusação contra os advogados de Olearius gira em torno de uma reunião consultiva que teria ocorrido durante o julgamento, na qual supostamente ocorreu um acordo criminoso. A testemunha envolvida teria declarado que participou da reunião com Olearius no Warburg Bank "começo de 2007".

Triunfo de Olearius na Renânia do Norte-Vestfália

Uma análise de entradas de calendário e dados de e-mail revela que "nenhum acordo criminoso ocorreu e nenhuma reunião aconteceu", de acordo com o anúncio. Na verdade, a testemunha encontrou Olearius no final de 2008, "mais de um ano após o início das transações em maio de 2007 que resultaram na condenação de funcionários do Warburg Bank". Isso indica que a testemunha mentiu intencionalmente.

Brorhilker é acusada de apresentar como genuínas e suficientes provas incriminatórias falsas e incompletas de testemunhas em várias denúncias. Além disso, ela é acusada de negligenciar sinais de enganação da testemunha. Brorhilker deixou o serviço público e agora trabalha para a associação Bürgerbewegung Finanzwende, que defende uma resolução abrangente dos escândalos fiscais Cum-Ex e Cum-Cum.

Recentemente, Olearius conseguiu uma vitória judicial. Ele processou o estado da Renânia do Norte-Vestfália, argumentando que foi prejudicado publicamente e seus direitos pessoais violados devido a comentários de dois oficiais. A Corte Administrativa de Colônia decidiu majoritariamente a favor de Olearius. A ARD transmitiu um documentário em 2021, com a participação de Brorhilker; Olearius foi incluído e nomeado no filme.

Após a vitória judicial, Olearius agora busca indenização do estado da Renânia do Norte-Vestfália, acreditando que sua reputação bancária foi danificada por alegações infundadas e comentários públicos feitos pelos oficiais. A indústria bancária acompanha de perto esse caso, já que seu desfecho pode estabelecer um precedente para casos semelhantes envolvendo difamação de indivíduos no setor.

Apesar da mudança de Brorhilker para trabalhar na associação Bürgerbewegung Finanzwende, muitos questionam sua credibilidade e confiabilidade à luz das alegações sobre seu tratamento do caso de fraude fiscal Cum-Ex e o impacto subsequente na carreira bancária de Olearius.

