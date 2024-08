- O ex-cônjuge supostamente agride uma mulher com uma faca numa área pública, segundo a polícia.

Uma mulher de 36 anos supostamente morreu às mãos de seu ex-marido com uma faca em uma rua em Berlin-Zehlendorf. A mulher sofreu ferimentos graves por esfaqueamento e cortes, segundo o gabinete do procurador-geral. Apesar dos esforços iniciais para reanimá-la e realizar cirurgia no hospital, ela acabou falecendo lá.

O ex-marido de 50 anos da vítima foi preso pela polícia. No momento, eles estão considerando uma acusação de crime passional, também conhecido como "feminicídio" ou supostamente um incidente de "honra ferida", envolvendo um homem vingando sua ex-mulher por deixá-lo, conforme informado à dpa pelo porta-voz do gabinete do procurador-geral. Tanto o suspeito quanto a vítima são de origem libanesa e têm quatro filhos em comum.

Sebastian Büchner, porta-voz do gabinete do procurador-geral, disse ao jornal "B.Z." que, além do motivo, eles acreditam que o autor se sentiu desonrado pela separação e decidiu tirar a vida dela.

Havia havido anteriormente vários casos de abuso doméstico contra a mulher pelo homem durante o casamento. Depois, a mulher optou pela separação e conseguiu ordens de restrição e proteção através do tribunal. No entanto, o ex-marido é suspeito de tê-la emboscado fora de sua porta e atacado.

O ataque fatal ocorreu na calçada na frente de um prédio residencial na Hampstead Street, de acordo com a polícia e o gabinete do procurador-geral. Uma unidade de investigação de homicídio do Departamento de Polícia Criminal do Estado (LKA) está atualmente investigando o caso.

De acordo com os jornais "B.Z." e "Berliner Zeitung", cerca de 50 pessoas se reuniram fora do hospital. Büchner se recusou a comentar sobre isso, mas disse: "Não posso confirmar nenhuma ligação com uma gangue."

