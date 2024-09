O estado emocional renovado de Werner Hansch

Dez anos de 'A Caverna do Leão' triunfando na Alemanha. Exatamente há uma década, este programa de TV de sucesso começou sua jornada. Neste dia especial de aniversário e início da 16ª temporada, os sentimentos na Caverna do Leão lembram uma montanha-russa selvagem.

"O tempo evapora rapidamente como a luz do sol derretendo a neve", declarou Eddie Murphy uma vez em seu papel como o sábio menino salvador ("Procurando pela Criança Dourada"). Décadas depois, os moradores da Caverna do Leão arregalam os olhos de espanto. O amado programa de negócios alemão está comemorando seu décimo aniversário. O que não foi revelado ao mundo a partir dos estúdios MMC em Colônia, adornados com o famoso selo "Caverna do Leão"? Misturas de temperos deliciosas ("Ankerkraut"), uma fórmula de xampu e sabonete ecológico ("Duschbrocken"), uma caixa de bicicleta inteligente ("BeemyBox"), vários pacotes para desodorante, protetor solar e muito mais ("Holy Pit"), e muito mais - incontáveis inventores e inovadores encontraram sua sorte na Caverna do Leão.

Carina Heidi Hader de Munique tem como objetivo aliviar as dores menstruais de milhões de mulheres em todo o mundo no início da temporada jubilar. Uma fonte de calor de alta tecnologia em forma de coração, que esquenta até 53 graus em segundos, é dita para ajudar. A tecnologia "Paradise Heat Technology" patenteada não é exactly acessível, a 269 euros. No entanto, as duas Leoa Janna Ensthaler e Judith Williams, junto com o renomado empresário Carsten Maschmeyer, não parecem preocupadas com isso. Após uma breve negociação com a primeira, eles formam uma aliança. Dois minutos depois, o duo de investidores já está pulando de seus assentos, selando o primeiro acordo da nova temporada.

Os eventos que se desenrolam em menos de cinco minutos são nada menos que surpreendentes: o acordo mais rápido da história do programa. Após a rápida apresentação de seu suporte de tampa superior pelo duo "topfi" Annette e Tomasz Makowski de Sprendlingen, Ralf Dümmel está imediatamente vendido. Em menos de três minutos, ele convence a todos os presentes de que é o "parceiro ideal" para seu produto e equipe.

Uma vez em modo de fazer negócios, os Leões também provam ser formidáveis concorrentes. A situação não é diferente no caso dos três fundadores "ratzfatz" Luisa Schubert, Sarina Morawiak e Maraike Höhne de Berlim. Desta vez, é o especialista em LEH Tillman Schulz e Nils Glagau quem sai vitorioso. A fundadora da "VUP" Evelin Stefano da Suíça também está convencida de que fechara um acordo com pelo menos um Leão no final de sua apresentação. A animada consultora de cor e estilo joga toda a sua alma para tornar seu sonho realidade. Até mesmo o Leão Nils Glagau se junta à passarela improvisada para sua própria gravata multifuncional. Infelizmente, não é suficiente para um acordo no final. A decepção é visível no rosto da fundadora: "Não alcancei meu objetivo, e isso me deixa extremamente triste", lamenta a mulher suíça.

As emoções ameaçam ferver na Caverna do Leão, mas o momento mais emocionante ainda está por vir. Esse momento chega no final, na forma do apresentador lendário Werner Hansch juntando-se ao estúdio. Juntos com o advogado Marc Ellerbrock de Markdorf, o ganhador do prêmio "Leão de Ouro" apresenta o projeto "Herois do Jogo". Esta iniciativa visa oferecer a oportunidade aos viciados em jogo de recuperar suas perdas com a ajuda de advogados selecionados. Werner Hansch sabe do que está falando, pois ele mesmo perdeu mais de meio milhão de euros nas corridas: "A dependência do jogo me roubou tudo. No final, minha casa foi perdida, meu amor foi perdido e minhas contas bancárias estavam vazias!" Ele compartilha seu passado sombrio com os Leões, cuja expressão fica cada vez mais surpresa e solidária.

" Esse foi o momento mais emocionante desde que estou sentada nesta cadeira", diz Judith Williams, com a voz trêmula. Carsten Maschmeyer também parece emocionado. A visão de uma vítima que virou o jogo para ajudar outros que passaram pelo mesmo sofrimento afeta profundamente o investidor. O resultado: Carsten Maschmeyer se une a Dagmar Wöhrl: "Eu já fui viciado em comprimidos, mas agora sou viciado em negócios!" Carsten Maschmeyer declara. Momentos depois, os fundadores e o duo de investidores se abraçam. Os olhos de Werner Hansch se enchem de lágrimas, mas desta vez são lágrimas de alegria.

