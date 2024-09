O estado de numerosas pontes de autoestradas é considerado insuficiente.

Asfalto alemão em situação preocupante, segundo dados analisados por especialistas da construção civil. Cerca de 43 pontes de mais de 50 metros de comprimento encontram-se em estado "deteriorado", segundo uma análise da Associação Federal para a Manutenção de Estruturas de Concreto. Isso implica que sua integridade estrutural ou segurança do trânsito, ou ambos, estão gravemente comprometidos ou não estão mais garantidos.

Políticos e a Autoridade Federal de Rodovias devem tomar medidas, sugere Marco Götze, presidente da Associação Federal. "Em especial com pontes de rodovias, não podemos esperar pelo próximo acidente, como o desabamento parcial da ponte Carolabridge em Dresden", ele ressalta.

A Associação Federal identificou 3.786 pontes de rodovia de pelo menos 50 metros de comprimento com as piores avaliações de condição em todo o país. A investigação foi baseada nas estatísticas de pontes regularmente publicadas pelo Instituto Federal de Pesquisas de Rodovias.

Pontes mais degradadas na Renânia do Norte-Vestfália

Entre as 100 pontes com as piores avaliações e um comprimento de pelo menos 50 metros, a maioria está localizada na Renânia do Norte-Vestfália, Hesse, Baviera e Baden-Württemberg. Esses estados, junto com Baixa Saxônia, têm o maior número de pontes de rodovia.

A avaliação é baseada em notas de condição que indicam danos agudos e sinais de desgaste. Há também o chamado índice de capacidade portante, que avalia a capacidade de desempenho da ponte com base em sua idade e material.

Das 3.786 pontes de rodovia com um comprimento mínimo de 50 metros, 1.382 receberam a avaliação de condição "ainda suficiente", enquanto 378 foram avaliadas como "insuficiente". A cada cinco das 100 pontes de rodovia mais afetadas da Alemanha, uma está na Renânia do Norte-Vestfália.

Construtores de pontes enfrentam falta de encomendas

O ministro federal dos Transportes, Volker Wissing, apresentou um pacote de medidas para a modernização mais rápida de pontes em março de 2022. Ao longo das décadas, muitas pontes apresentaram sinais de desgaste, especialmente devido ao tráfego pesado crescente. Nos próximos anos, 400 pontes devem ser renovadas anualmente. Notavelmente, a ponte de rodovia Rahmede na linha Sauerland (A45) tornou-se famosa devido a danos graves e foi posteriormente demolida. Uma nova construção está planejada.

No entanto, há críticas da indústria da construção em relação à implementação dos planos de Wissing. "Seu impulsionador de pontes não está funcionando em plena capacidade. Estamos atualmente apenas na metade da capacidade", disse Peter Hübner, presidente da Associação da Indústria da Construção Alemã, ao "FAZ". Em sua opinião, a falta de fundos é a culpada. "O governo federal não está fornecendo fundos suficientes para planejamento e construção. Você pode ver isso todos os dias: quando o dinheiro falta, as pontes são aliviadas da carga e as faixas são reduzidas, e o trânsito é redirecionado para onde a ponte ainda pode suportar as maiores cargas."

De acordo com o presidente dos construtores, a indústria da construção poderia lidar com muito mais no setor de pontes. "Construtores de pontes sofrem com a falta de encomendas há anos. E as empresas não sabem como proceder. Como eles devem planejar quando o governo federal anuncia que vai renovar ou construir 400 pontes por ano, mas só implementa a metade delas?", disse Hübner. "A indústria da construção não é tão flexível, especialmente quando a política sempre diz que devemos construir mais capacidade. Mas essas capacidades precisam ser pagas."

A necessidade de reparos e manutenção urgentes de pontes e túneis, especialmente pontes de rodovia, é evidente, dadas a situação preocupante de muitas pontes na Alemanha. A indústria da construção alemã enfrenta atualmente uma falta de encomendas no setor de construção de pontes, o que poderia potencialmente ajudar a abordar o problema de pontes e túneis em deterioração.

