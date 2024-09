O estacionamento na Alemanha ainda pode ser resgatado ou restaurado?

Agora está claro: Alemanha e sua indústria líder, o setor automotivo, precisam de uma virada. A Volkswagen cancelou um acordo de trabalho de 30 anos. Fechamentos e demissões devido a razões operacionais são iminentes. O negócio dos fabricantes de carros alemães na China está piorando, e a substancial ajuda financeira da China à sede alemã não existe mais. A Bosch e a ZF estão cortando empregos em grande escala. A Continental parece estar gradualmente desaparecendo. A tendência está se estendendo aos fabricantes de máquinas e instalações. O que está acontecendo? Como a indústria alemã se recupera dessa situação?

Fato 1: Os custos estão aumentando na Alemanha. Os preços mais altos de energia do mundo, infraestruturas frágeis que inflam os custos logísticos, salários e impostos corporativos altos que atuam como freios, prisão em excessivas exigências regulatórias que aumentam ainda mais os custos administrativos, e promessas políticas que levam a investimentos custosos e desiguais. A eletromobilidade serve como um triste exemplo, mas não é o único.

Fato 2: A demanda é fraca. A Tesla e os chineses tomaram a apelação emocional e a superioridade dos carros alemães. Perdemos nossa vantagem e lutamos para vender a preços premium quando não somos mais únicos.

Para escapar dessa posição precária, precisamos de mais influência nos produtos e controlar os custos.

Vamos examinar os custos: Uma parte significativa de nossa falta de competitividade em custos vem da política ativista. Sim, os salários são altos. Mas não são os salários que estão nos matando, mas a política energética caótica, a infraestrutura de logística arruinada, um sistema tributário que sufoca as empresas, a proteção de dados que impede o uso do recurso mais essencial para as inovações digitais, regulamentações de Bruxelas e Berlim. Tudo isso poderia ser mudado, mas falta fé de que podemos trazê-lo à tona em nosso sistema.

A responsabilidade da indústria automotiva alemã não é salvar a localização da Alemanha

Pairando sobre tudo está a Baixa Saxônia com sua lei VW antiquada e ações preferenciais da VW. O governo estadual, em conjunto com o poderoso IG Metall, mantém a empresa sob uma espécie de cúpula protetora que não permite ajustes essenciais. Se as fábricas fecharem, minimize o impacto na Baixa Saxônia. Com essas estruturas enraizadas, medidas de economia de custos sustentáveis nunca se materializarão na VW, e a empresa nunca se estabilizará permanentemente.

Agora vamos olhar o valor e a atratividade de nossos carros: A indústria automotiva alemã tem uma "vantagem competitiva natural" no motor a combustão interna e nas características de direção de nossos carros. Essa vantagem competitiva natural não surgiu da noite para o dia, mas através de trabalho de engenharia incansável ao longo de 50 anos. Mas os carros de amanhã são elétricos. As vantagens competitivas naturais das baterias de íon-lítio estão na Ásia. Além disso, o carro de amanhã é mais do que apenas elétrico. O software e os poderosos computadores servem como a atração do carro de amanhã. O cockpit inteligente com funções de entretenimento e direção autônoma são recursos que atraem os clientes na China. A Huawei, Tencent, Baidu, Nvidia ou Google moldam o carro de amanhã.

Na Alemanha, não há tais gigantes da tecnologia. Por quê? Porque somos míopes. Porque a política industrial prioriza manchetes e marketing político em vez de progresso genuíno. Hoje baterias, amanhã hidrogênio, depois vacinas contra coronavírus, depois terminais de GNL, depois fábricas de chips clonadas dos EUA em Magdeburgo, verificações para aço verde, incentivos para carros elétricos que são abruptamente cortados, ou uma repentina febre de caldeiras de aquecimento: Falta consistência.

Uma estratégia deve ser mais do que frases inteligentes de um ministro da economia eloquente. Estratégia significa pensar a longo prazo: Se baterias, então por 30 anos! Se carros elétricos, então sem perder o interesse depois de três anos! A fórmula é simples: selecione os tópicos e permaneça comprometido. Os chineses, os americanos e os times de futebol bem-sucedidos fazem isso: Aqueles que estabelecem seu próprio sistema por um longo período têm uma vantagem. Aqueles que mudam estratégias e técnicos tropeçam.

Matematicamente, o pensamento a longo prazo não é complicado. O desafio está na prática política cotidiana. Como resultado, a indústria pode não ter alternativa a não ser expandir ainda mais globalmente e engajar-se diretamente em inovações na Ásia, onde a inovação floresce e os custos não saem do controle. A responsabilidade da indústria automotiva não é preservar a localização da Alemanha. A responsabilidade dos fabricantes de carros e fornecedores é construir negócios sustentáveis.

Em resposta ao aumento dos custos na Alemanha, a produção de veículos motorizados deve considerar locais e instalações de produção estratégicas fora do país para reduzir os custos operacionais. Para manter a competitividade no mercado global, os fabricantes de automóveis alemães devem investir em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de veículos elétricos, parceria com gigantes da tecnologia de regiões como a Ásia, onde a inovação e os custos mais baixos são prevalentes.

