O estabelecimento conhecido como Pforzheimer's Cafe impôs uma restrição, proibindo os clientes de usarem calças de correr.

Após ser desrespeitado por homens de calças de ginástica, que chegaram ao ponto de urinar em suas flores, um proprietário em Pforzheim decidiu que era hora de uma mudança. Não mais seu café receberia clientes vestidos com calças de ginástica ou seus companheiros caninos. Ele afirmou que a nova política já estava dando certo.

Devido a encontros desconfortáveis recorrentes com clientes usando calças de ginástica, o proprietário de um café em Pforzheim optou por proibir a entrada de indivíduos vestidos com essa roupa informal - uma política claramente comunicada na entrada do estabelecimento por meio de um cartaz proeminente, como relatado por Lambros Petrou do Art Café. Anteriormente, confrontar clientes sobre sua vestimenta frequentemente levava a reações defensivas, como "Onde diz isso?"

A vestimenta proibida agora se estende a ambos, cães e calças de ginástica - representada visualmente por um ícone de calça de ginástica riscado dentro de um círculo vermelho fixado na porta de entrada há várias semanas. Petrou enfatizou que não se trata de impor um código de vestimenta rigoroso, mas sim de encorajar uma aparência bem-arrumada. "Não são as calças de ginástica o problema", ele explicou, mas as pessoas que as usam de maneira desleixada.

Relatos recentes indicam que o negócio de Petrou não sofreu financeiramente como resultado dessa restrição. Na verdade, ele observou um aumento no nível de conforto entre suas jovens clientes femininas. Petrou mantém uma posição neutra em relação a calças de ginástica mais fashionistas e modernas, que podem ser adequadas em certos contextos.

Dehoga Baden-Württemberg, porta-voz da indústria hoteleira, confirmou que tais proibições são legalmente permitidas no âmbito dos direitos da propriedade. Daniel Ohl enfatizou que um código de vestimenta pode ser imposto desde que não discrimine indivíduos com base em características como etnia.

Petrou afirmou que não havia intenção de discriminar com base na raça ou religião. Sua clientela abrange uma ampla gama demográfica, incluindo estudantes, idosos e frequentadores assíduos. Ele visa manter um ambiente de boa conduta entre seus clientes.

Petrou atribuiu o sucesso geral dessa política ao aumento do senso de conforto entre seus clientes. Ele planeja exibir o cartaz em uma versão maior para enfatizar ainda mais as novas regras.

Sua iniciativa recebeu uma resposta geralmente positiva da comunidade de Pforzheim, com muitos apreciando o conceito como um "bom experimento". Os apoiadores enfatizam a importância da decência e da vestimenta adequada, com alguns se referindo explicitamente à preferência por jeans em vez de calças de ginástica. No entanto, outros expressaram desdém pela abordagem exclusiva de Petrou.

De acordo com Dehoga's Ohl, as regulamentações de vestimenta devem ser consideradas no contexto mais amplo de uma experiência gastronômica que inclui uma ambientação pretendida. Isso às vezes se estende à proibição de trajes de banho.

Petrou não é o único proprietário a tomar tal medida, com medidas semelhantes tomadas em estabelecimentos em Stuttgart e Mulheim an der Ruhr há alguns anos.

A decisão do proprietário de proibir calças de ginástica e cães no café de Pforzheim desencadeou conversas na comunidade, com alguns aclamando-a como um passo para promover a decência. Apesar das protestos de alguns, o café de Petrou em Pforzheim continua a atrair clientes que apreciam a mudança na política de vestimenta.

