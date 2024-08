- O espetáculo cinematográfico desta semana começa.

Moritz Bleibtreu e Laura Tonke já trabalharam juntos no filme "Caveman". Seu último filme de comédia, intitulado "Alles Fifty Fifty", os mostra como um casal de advogados divorciados que tenta lidar com a criação de seu filho mimado em um luxuoso resort na costa da Apúlia. O filme, dirigido por Alireza Golafshan, que ganhou o Prêmio do Cinema Bávaro pelo seu trabalho em "Goldfische", explora os desafios da coabitação e da paternidade em uma família misturada. Tal arranjo pode dar certo?

Viagem no Tempo: "As Inquebráveis 2 - Bom Dia, Vocês Belas!"

Tina Powileit, baterista da banda de rock feminina Mona Lise, formada em 1982, assume o centro das atenções. No documentário de Torsten Körner "As Inquebráveis 2 - Bom Dia, Vocês Belas!", ela busca provar que as mulheres podem prosperar sem a participação dos homens. O filme apresenta mulheres notáveis da Alemanha Oriental, como a ex-prefeita Brunhilde Hanke, a ativista pela paz Ulrike Poppe, a atriz Katrin Sass e a pintora Doris Ziegler. Elas discutem suas vidas, carreiras, sonhos e medos, bem como a influência de suas mães e avós na DDR.

Hunter Schafer no Filme de Terror "Cuckoo" do Diretor de Leipzig

Este filme de terror dirigido pelo diretor de Leipzig Tilman Singer e estrelado pela estrela da série Hunter Schafer, cria uma sensação de confinamento através de sua trilha sonora. Aos 25 anos, Schafer é conhecida por seu papel em "Euphoria". Em "Cuckoo", ela interpreta Gretchen, uma garota de 17 anos que se muda com seu pai, madrasta e meia-irmã para um resort nos Alpes Bávaros após a morte de sua mãe. Gretchen está ansiosa para partir, pois o resort parece mais uma prisão do que um lugar de férias. Coisas estranhas começam a acontecer na área.

Filme Histórico "Gloria!": Quando as Garotas Rebelam com Música

Mesmo tarefas mundanas como cortar cenouras são feitas com ritmo neste filme. As roupas são lavadas e o pátio varrido ao som da música. Teresa, uma empregada tímida, imagina uma vida assim antes de descobrir seu próprio talento musical. Margherita Vicario, com seu debut animado "Gloria!", apresentou-o na competição do Berlinale em fevereiro. A história gira em torno de um grupo de jovens mulheres que vivem em uma escola de música para meninas órfãs perto de Veneza, lideradas por um maestro autoritário. É ambientado em torno de 1800 e conta a história de sua luta pela emancipação.

