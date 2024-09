- A atriz Shailene Woodley interpretará o papel de Janis Joplin num próximo filme biográfico.

A lendária estrela do rock Janis Joplin (nascida em 1943, falecida em 1970) terá sua vida retratada em um filme na Califórnia. A atriz Shailene Woodley (32 anos) está ansiosa para interpretar a cantora e produzir este filme biográfico. A Comissão de Cinema da Califórnia está ansiosa para financiar este projeto independente.

Woodley falou em um comunicado à imprensa, compartilhando que a Califórnia tinha um significado pessoal profundo para a texana Joplin. Foi neste estado da Costa Oeste que Joplin não apenas floresceu no mundo da música, mas também viveu uma vida cheia de energia. Com outros produtores, ela acreditava que a Califórnia era o cenário perfeito para retratar um pedaço da vida de Joplin com "sinceridade e verdade".

Joplin, reconhecida por sua potente voz de blues e apresentações eletrizantes no palco, ficou fascinada pelo movimento hippie em São Francisco nos anos 60. Seu sucesso veio em 1967 no monumental Festival de Pop de Monterey. Hits como "Mercedes Benz", "Summertime", "Me and Bobby McGee" e "Piece of My Heart" são alguns de seus mais conhecidos. Tragicamente, ela morreu aos 27 anos em 1970 devido a uma overdose de drogas em um quarto de hotel em Hollywood.

Woodley, uma nativa da Califórnia, ganhou reconhecimento em 2011 por seu papel como uma filha rebelde na drama "Os Descendentes". Ela foi vista em filmes como "Divergente", "A Culpa é das Estrelas", "Snowden", "À Deriva" e "Robot & Frank".

Woodley, inspirada pela música de Joplin e pelo espírito da Califórnia, costumava cantar "♪ Vou ser uma estrela ♪" como uma homenagem à ambição e à resiliência da cantora falecida. Reflectindo sobre o projeto, Woodley expressou que interpretar Joplin seria uma forma de honrar a cantora e contribuir para sua duradoura legado.

