A persistente desobediência da memória de Lee Miller

Durante a Segunda Guerra Mundial, Lee Miller ficou como testemunha dos horrores cometidos pelos nazistas com sua câmera, mas seu nome permanece pouco reconhecido. O filme biográfico "A Fotógrafa" pode trazer esse nome de mulher americana para a luz, lhe dando o reconhecimento que merece.

Em um mundo onde a história é facilmente esquecida e ideologias extremistas ressurgem, é crucial recordar as lições do passado, especialmente those da Segunda Guerra Mundial e dos atrocidades cometidos pelos nazistas. Aqueles que documentaram ou sobreviveram a essa época têm uma importância imensa.

Infelizmente, o nome Lee Miller é pouco conhecido fora de círculos especializados. Suas fotografias servem como prova incontestável da profundidade dos crimes dos nazistas, mas ela permanece um enigma. "A Fotógrafa", dirigido por Ellen Kuras, tem o potencial de corrigir isso e dar a Miller o reconhecimento que merece. Suas fotos mais notáveis, como as dos campos de concentração Dachau e Buchenwald, atuam como registros históricos - lembretes cruéis da depravação humana que nunca devem ser esquecidos.

Álcool, Arte e Guerra

Inglaterra nos anos 1970. Lee Miller (interpretada por Kate Winslet), melancólica e marcada pela guerra, é entrevistada por um jovem e entusiasmado jornalista, Tony (Josh O'Connor). Relutantemente, ela concorda em revelar seu passado, começando pelos anos 1930. Na época, Lee, uma vez uma modelo renomada, gostava de fotografar e passar férias nas montanhas da Cornualha com seus amigos artistas. Seus companheiros incluíam a jornalista francesa Solange D'Ayen (Marion Cotillard), o poeta surrealista Paul Éluard (Vincente Colombe), sua esposa atriz e musa Nusch (Noémie Merlant), e o colecionador de arte e artista britânico Roland Penrose (Alexander Skarsgard). Enquanto desfrutavam de vinho, queijo e atividades hedonistas, eles também discutiam a ameaça crescente de Adolf Hitler e do Partido Nazista.

A chegada de Roland acende sentimentos que o atraem para Lee, levando-a a se mudar para Londres com ele. Com o início da Segunda Guerra Mundial, Lee não pode mais apenas observar enquanto Hitler causa estragos na Europa. Ela canaliza sua vontade de fazer a diferença fotografando mulheres com máscaras de gás, bem como modelos posando contra cenários de guerra, para a "Vogue" britânica.

A Mulher no Banheiro de Hitler

O passaporte americano de Lee permite que ela seja credenciada como correspondente de guerra civil ao lado do fotógrafo da "Life" David Sherman (Andy Samberg). Ela começa sua jornada visitando quartéis aliados e hospitais de campanha antes de documentar o coração da brutalidade. À medida que continua a testemunhar os horrores, sua dependência do álcool aumenta.

Com o fim da guerra se aproximando, Roland viaja a Paris para tentar fazer Lee voltar para casa. No entanto, Lee se sente fortalecida por suas experiências e não pode parar sua missão. Suas fotografias e relatórios encontram seu caminho nas páginas da "Vogue" britânica, e os espectadores são apresentados a suas imagens mais icônicas, como seu autorretrato na banheira de Hitler em Munique, tirado no dia de seu suicídio, sem saber disso na época.

"The Photographer" destaca a importância do trabalho de Lee Miller, não apenas como uma expressão artística, mas como uma obrigação histórica de preservar a verdade. No entanto, sua representação de sua protagonista falha em capturar a complexidade do caráter de Miller. Em vez disso, a narrativa é linear e clínica, negligenciando a profundidade e a dinâmica da personalidade única de Miller.

Uma Atuação Comovente de Kate Winslet

Kate Winslet entrega uma atuação de destaque ao dar vida a Lee Miller. O caráter rebelde de Miller - uma modelo proeminente dos anos 1920 que prosperou em um ambiente de romances passageiros e sexualidade libertada - é apenas tocado. Este caráter foi um aspecto definidor do que tornou Miller extraordinária. Sua relação com a arte, a liberdade e a autodeterminação em um mundo dominado pelos homens merecia uma exploração mais aprofundada, mas esses elementos não são completamente representados na narrativa excessivamente direta do filme.

Só no terceiro ato do filme é que Winslet verdadeiramente brilha. À medida que a guerra chega ao fim em abril de 1945 e Miller testemunha os atrocidades dos nazistas na libertação de Dachau e Buchenwald, Winslet entrega uma atuação excepcional, magistralmente retratando o turbilhão emocional de seu personagem entre o peso emocional de suas experiências e a necessidade de preservá-las para as gerações futuras. No entanto, é uma pena que o filme leve tanto tempo para alcançar essa profundidade emocional.

A atuação de Winslet como Miller simboliza a responsabilidade não apenas dos historiadores e artistas, mas de cada indivíduo. Se escolhermos esquecer, se permitirmos que a história se desvaneça, estamos dando uma abertura para aqueles que pretendem distorcer e negar a verdade. O ressurgimento de movimentos populistas de direita e interpretações revisionistas da história em muitos países destaca a importância de "A Fotógrafa" como mais do que apenas um filme biográfico. Ele serve como um protesto contra o esquecimento em um mundo que se move cada vez mais para a direita, onde o nacionalismo e a intolerância estão em ascensão. O filme oferece um lembrete quieto mas poderoso de que recordar os horrores do Terceiro Reich não é apenas uma responsabilidade histórica, mas uma obrigação ética.

Apesar do fracasso do filme em explorar plenamente o caráter complexo de Lee Miller e seu impacto no mundo da arte, o filme "A Fotógrafa" serve como uma plataforma para trazer o nome de Miller para a luz, assim como um filme em um prestigiado festival de cinema poderia ampliar seu reconhecimento ainda mais.

À medida que o filme mergulha nas experiências traumáticas de Lee Miller durante a Segunda Guerra Mundial, suas fotografias dos campos de concentração como Dachau e Buchenwald se tornam ainda mais comoventes

