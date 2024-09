- Halle Berry expressa continuamente a sua decepção anual em relação aos Óscares.

Atriz americana renomada Halle Berry admite assistir ao Oscar todos os anos com decepção. "Estou verdadeiramente decepcionada por nenhuma artista negra ter ganho o Oscar de Melhor Atriz desde mim", compartilhou com a revista Marie Claire. "Esse fato me entristece ano após ano. E não é porque não há concorrentes merecedoras."

Berry fez história em 2002 ao se tornar a primeira mulher negra a ganhar o Oscar de Melhor Atriz por sua atuação no drama "Monster's Ball". Na noite emocionante, declarou: "Hoje, uma porta foi aberta". Infelizmente, nenhuma outra mulher negra recebeu o prêmio desde então.

Ao mesmo tempo, Berry enfatizou que prêmios não são tudo: "Eu preferiria uma carreira bem-sucedida, estável e ascendente como mulher negra a uma vitrine de troféus? Eu escolheria a carreira difícil todos os dias." Seu próximo thriller, "Never Let Go", está previsto para ser lançado em 26 de setembro.

A falta de uma mulher negra ganhar o Oscar de Melhor Atriz desde Halle Berry em 2002 tem sido uma questão persistente entre os fãs de cinema e defensores da diversidade. Apesar de acreditar que prêmios não são a única medida de sucesso, a vitória de Berry com "Monster's Ball" abriu significativamente portas para outras mulheres negras na indústria.

