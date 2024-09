- Brigitte Macron está programada para aparecer na próxima temporada de "Emily in Paris".

A esposa do Presidente francês Emmanuel Macron está adentrando território inexplorado: Na popular série da Netflix "Emily em Paris", Brigitte Macron fará uma breve aparição. A Primeira-Dama será vista usando suas próprias roupas, como indicado pela revista "Elle" na terça-feira. Ela não recebeu nenhuma orientação sobre sua vestimenta.

A ideia para a participação especial foi proposta após um encontro entre Darren Star e a atriz principal Lily Collins no Palácio do Eliseu em dezembro de 2022. "Ela é uma grande fã da série e levou sua menção na Temporada 1 com muito humor", compartilhou Collins com a revista. Filmagens com a Primeira-Dama francesa foram "uma honra e um verdadeiro prazer", ela acrescentou. Star, o criador da série, expressou sua admiração pelo desempenho de Macron na Temporada 4, afirmando: "Ela faz com talento!"

A série de sucesso baseada nos EUA, ambientada na capital francesa, é produzida pela Netflix. A segunda parte da quarta temporada estará disponível na plataforma de streaming na quinta-feira.

"Emily em Paris", uma série promocional da Netflix

O conteúdo promocional tem sido uma parte integrante da série da Netflix "Emily em Paris" desde o seu lançamento. A quarta temporada leva o produto ao nível mais alto: Colaborações com marcas influenciam a trama. Entre as marcas destacadas nos novos episódios estão as grifes de luxo Ami, Jacquemus e LVMH, a gigante de eletrônicos Samsung e a loja de descontos Lidl.

A Netflix também está colaborando com a empresa de tecnologia dos EUA, Google, em "Emily em Paris": Usar o aplicativo Google Lens para escanear a tela leva os espectadores a um site onde estão à venda as roupas e acessórios usados pelos atores. O volume de buscas e as receitas da Netflix aumentaram significativamente como resultado. "Este tipo de colaboração alcançou um novo nível", declarou a Netflix.

Emily Cooper, a protagonista da série, é originária dos EUA e se mudou para Paris por causa do trabalho. Ela trabalha na fictícia agência de marketing de luxo "Savoir" e desenvolve conceitos para marcas reais. Na França, tais práticas são proibidas em produções televisivas, mas essas regulamentações não se aplicam às plataformas de streaming.

"Com um orçamento entre 500.000 e um milhão de euros para um produto de script, é um bom investimento para as marcas, já que teriam que gastar muito mais para uma campanha multipaís", diz Jean Dominique Bourgeois, diretor da agência francesa Place to Be Media, que se especializa em inserções de produtos. A agência de Bourgeois facilitou parcerias entre Emily e McDonald's na Temporada 3, bem como colaborações com três outras marcas na Temporada 4.

Designer de figurino: "O foco deve estar em looks chamativos"

A plataforma de moda de luxo de segunda mão Vestiaire Collective recebeu uma cena de um minuto: Quando Mindy, a melhor amiga de Emily, está passando por dificuldades financeiras, são mostrados os detalhes do seu plano de vender seu guarda-roupa de designer na plataforma. A empresa francesa não respondeu aos pedidos de informações sobre o pagamento pela inserção. O objetivo da colaboração é aumentar sua visibilidade, especialmente no mercado dos EUA. De acordo com a Vestiaire Collective, a estratégia está dando certo: novos clientes, tanto compradores quanto vendedores, estão aumentando.

Os looks de Emily, que ficam cada vez mais extravagantes a cada temporada, também são grandes sucesso: por exemplo, o chapéu pink Kangol dos primeiros episódios, que estava fora de moda há décadas, e os conjuntos amarelos de Emily da Temporada 2.

"O foco deve estar em looks chamativos", diz a designer de figurino Marilyn Fitoussi, responsável pelo estilo único de Emily. "Eu não sou paga pelas marcas e não quero ser", ela enfatiza. Com um orçamento limitado, ela vestiu Emily exclusivamente com roupas de segunda mão na primeira temporada. No entanto, agora ela é frequentemente contatada por empresas de moda que querem alcançar um público mais jovem, como ela contou ao jornal de negócios francês "Les Echos".

Criada para fãs de séries consumistas

O sucesso de "Emily em Paris" inspirou revistas de moda a discutir os looks da série como se fossem novas coleções de designers. É frequentemente óbvio quais marcas os personagens usam: por exemplo, o logotipo da Louis Vuitton é visível em uma fivela de cinto, ou a marca que fabricou o vestuário atlético de Emily.

"Assistir à série é como explorar um grande shopping center", comenta Adam Sanchez, jornalista da revista masculina "GQ". Na quarta temporada, a inserção de produtos será "amplificada a níveis exorbitantes", ele prevê. Sanchez acredita que os fãs da série não se importam com isso e, na verdade, são atraídos por isso: "Eles estão mais interessados no que Emily consome e usa do que na trama mínima."

