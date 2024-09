O epítome de todas as revoltas de resistência!

No podcast diário do HSBC, o chefe de Análise Técnica do HSBC, Jörg Scherer, mergulha em tendências de mercado financeiro frescas toda semana: desta vez, o assunto é o Stoxx Utilities.

Jörg Scherer discute potenciais níveis de resistência no Stoxx Utilities para os traders considerarem, com o objetivo de mitigar potenciais perdas. A resistência persistente no setor de utilidades pode sinalizar uma mudança de tendência de longo prazo para investidores.

