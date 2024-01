O emocionante último dia do PGA Championship é marcado pela liderança de Mito Pereira no grupo de jovens talentos

Os fãs podem estar preparados para um dia final emocionante no domingo, depois de uma intrigante terceira ronda que deixou as coisas bem equilibradas.

O n.º 100 do mundo, Mito Pereira, lidera o grupo de perseguidores por três pancadas depois de ter registado um resultado de um abaixo de 69, liderando o Major com um resultado de nove abaixo de 54 buracos.

Pereira, um estreante que ainda não ganhou no PGA Tour, chegou a ter uma vantagem de quatro pancadas após cinco buracos, mas uma série de quatro bogeys em cinco buracos arrastou-o de volta para o grupo.

Os birdies consecutivos no 13º e 14º buracos voltaram a aumentar a sua vantagem, mostrando um equilíbrio e uma determinação que desmentem a experiência do chileno de 27 anos. E terminou a sua ronda da forma perfeita, com um birdie putt de 20 pés que fez as delícias dos adeptos.

A jogar no seu primeiro PGA Championship, Pereira está a apenas 18 buracos de conquistar uma grande vitória e completar uma história de conto de fadas.

E tem um grupo de jovens jogadores - todos inexperientes em campeonatos importantes - no seu encalço.

Pereira foi o beneficiário de um jogo irregular de Will Zalatoris no sábado.

O jovem americano estava a jogar no último par com Pereira, depois de ter terminado a sexta-feira em segundo lugar na tabela de classificação, mas teve dificuldades com o tempo mais frio e ventoso.

O jogador de 25 anos lutou com o seu drive e putting durante todo o dia, não conseguindo acertar nos fairways e falhando alguns putts que normalmente se esperaria que fizesse.

Zalatoris fez quatro bogeys - e nenhum birdie - nos primeiros nove buracos e dois birdies e outro bogey nos últimos nove, terminando com um resultado de 73 tacadas e seis abaixo do par no torneio.

Por outro lado, Matt Fitzpatrick teve uma terceira ronda brilhante para se arrastar para a luta na ronda final.

O jovem jogador britânico terminou com um resultado de três abaixo de 67 para terminar com seis abaixo na classificação geral. Será a primeira vez que estará entre os 10 primeiros à entrada para a ronda final de um Major.

Fitzpatrick, que está a tentar tornar-se o primeiro inglês a ganhar o PGA Championship desde Jim Barnes em 1919, tem vindo a entrar em forma nos últimos meses, algo que ele atribui ao trabalho durante a época baixa do golfe.

"O meu drive já era um bom ponto forte no ano passado e o putting sempre foi um ponto forte para mim", disse aos media.

"Fizemos alterações no meu jogo curto e nos meus ferros durante o inverno. Até agora, sinto que valeram a pena. Penso que o mais importante para mim é que os meus resultados o demonstraram, mas também o sinto no meu jogo. Sinto que consigo dar as tacadas que quero ver e, até agora, tem sido um bom ano."

Os quatro primeiros são completados por Cameron Young, que também fez um excelente 67 e terminou o dia com cinco abaixo do par para o torneio.

Young, que também ainda não ganhou no PGA Tour, está a disputar o seu primeiro PGA Championship e é a primeira vez que se qualifica para o fim de semana de um Major.

Depois de um bogey inicial na sua ronda, três birdies catapultaram-no para a liderança. Mas foi um eagle no 17º buraco que realmente transformou a sua ronda de mediana para excelente e o colocou num dos pares finais de domingo.

