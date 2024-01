O Eintracht Frankfurt garante o conto de fadas da final da Liga Europa com uma vitória nos penáltis que deixa o Rangers de rastos

Em meio a um barulho ensurdecedor e um calor sufocante de 31ºC nesta quarta-feira, o Frankfurt derrotou o Glasgow Rangers por 5 a 4 em uma dramática disputa de pênaltis após o empate em 1 a 1 e conquistou o título da Liga Europa no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán.

O colombiano Rafael Borre, depois de ter anulado o golo de Joe Aribo, marcou o penálti decisivo, depois de o antigo médio do Arsenal Aaron Ramsey ter falhado para o Rangers

Por incrível que pareça, isso significa que, apesar de ter terminado em 11º lugar na Bundesliga - 35 pontos atrás do campeão Bayern de Munique -, o Frankfurt se juntará à potência alemã no primeiro pote do sorteio da Liga dos Campeões da UEFA da próxima temporada.

O Frankfurt é a terceira equipa na história da Liga Europa a chegar invicta à final, mas pode refletir sobre uma viagem europeia mágica que incluiu triunfos memoráveis sobre os gigantes espanhóis Barcelona e uma impressionante equipa do West Ham.

E depois de ter sofrido a agonia de uma derrota na semifinal nos pênaltis para o eventual vencedor Chelsea em 2019, a forma de vitória não poderia ter sido mais doce para os torcedores do Frankfurt que - vestindo as cores da camisa do clube - formaram uma parede branca estridente atrás do gol.

Milhares de outros torcedores lotaram o Deutsche Bank Park, na Alemanha, para criar uma atmosfera igualmente barulhenta em casa.

Cerca de 30.000 adeptos do Rangers assistiram ao jogo em grandes ecrãs no vizinho Estádio La Cartuja, de acordo com um tweet do estádio, à medida que os escoceses se deslocavam a Sevilha para o jogo.

Estou absolutamente devastado

Depois de sofrer a segunda derrota na final da competição, após a derrota para o Zenit de São Petersburgo em 2008, o Rangers pode demorar um pouco para cicatrizar as feridas.

Uma defesa sensacional do guarda-redes do Frankfurt, Kevin Trapp, a um remate à queima-roupa de Ryan Kent nos instantes finais do prolongamento ficará, sem dúvida, gravada na memória dos adeptos do Rangers, uma vez que a equipa escocesa esteve muito perto da vitória no final da partida

"É de partir o coração", disse John Lundstram, do Rangers, à BT Sport. "Podíamos ter ganho, mas que defesa [de Trapp]. O que é que se pode fazer? Estou absolutamente devastado. Estou tão, tão, tão destroçado".

O meio-campista Steven Davis acrescentou: "É uma grande deceção. É difícil refletir imediatamente. Sabemos como será difícil chegar a esta fase novamente."

No entanto, o Ranger pode olhar para trás e ver uma viagem incrível - este ano e ao longo da última década - para chegar a uma das finais mais importantes do futebol europeu.

Uma campanha memorável começou com uma vitória impressionante sobre o gigante alemão Borussia Dortmund, antes de outra noite famosa em Glasgow, quando o Rangers derrotou outro time da Bundesliga, o Red Bull Leipzig.

Há dez anos, o Rangers estava a olhar para o abismo - cheio de dívidas e a entrar em colapso administrativo, forçado a formar uma nova empresa apenas para poder recomeçar a partir do quarto escalão do futebol escocês.

Apesar de ter falhado na defesa do título de campeão escocês esta época, depois de ter sido derrotado pelo arquirrival Celtic, a quarta-feira foi um marco do caminho percorrido pelo Rangers.

A redenção de McGregor

Após ter sido impedido de disputar a final contra o Zenit em 2008 por causa de uma lesão, o goleiro do Rangers, Allan McGregor, de 40 anos, fez uma série de defesas inteligentes para manter o placar empatado.

Um mergulho acrobático para desviar o chute forte de Ansgar Knauff na trave foi a melhor delas em um primeiro tempo de poucas chances claras.

Aos 10 minutos do segundo tempo, o atacante Aribo, que passou a maior parte do jogo na sombra, saiu correndo após uma cabeçada errada do meia Djibril Sow, do Frankfurt.

Depois de uma rasteira do zagueiro Tuta, Aribo finalizou com tranquilidade e marcou o seu primeiro gol na competição.

Momentos antes do intervalo, foi a vez de a metade branca do estádio explodir, quando o colombiano Borre reagiu mais rápido para marcar o cruzamento convidativo de Filip Kostic.

Com Borre e Kostic como artilheiro e finalizador do clube na Bundesliga nesta temporada, talvez o gol fosse inevitável, mas o zagueiro do Rangers, Connor Goldson, deve ter ficado desapontado depois de deixar a bola passar por ele.

O final nervoso do tempo regulamentar impediu uma prorrogação ainda mais complicada. Borré chegou mais perto logo no início do jogo, após um escorregão de Calvin Bassey, mas o zagueiro do Rangers se recuperou muito bem e evitou que o colombiano marcasse o segundo gol da partida.

Os escoceses quase conseguiram uma vitória surpreendente no final do jogo, mas Trapp defendeu um excelente remate de Kent antes de parar o livre de James Tavernier para levar o jogo para os penáltis.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com