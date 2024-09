15:10, ARD: Tormenta de Afeto

- O drama atual se desenrola nos programas diurnos.

Stella nega veementemente ter manipulado o aplicativo de TDAH de Theo, e Lale não consegue conceber essa ideia. Lale especula que Theo pode ter esquecido de salvar o compromisso sem querer. No entanto, Theo continua cético e se recusa a pedir desculpas a Stella. Stella reconhece a necessidade de intervir para evitar que Theo vire Lale contra ela. Ela descobre que Maxi está planejando criar um aplicativo para sua pesquisa e propõe recrutar Theo. Quando Maxi menciona que Stella sugeriu ele, Theo sente um momento de desconforto.

17:30, RTL: Entre Nós, Novamente

Britta se encontra em uma situação delicada, mas Cassandra impede um possível encontro desagradável com Theo. Britta se sente grata a Cassandra e promete retribuir. Tobias se mete em apuros com um ato impulsivo, mas Sina percebe que foi um ato de desespero. Agora, ela pondera se poderia ter contribuído para a situação. Stella engenhosamente engana Easy e cobre suas pegadas com maestria. A sensação atraente do poder momentaneamente afoga sua consciência culpada.

19:05, RTL: O que Realmente Importa

Justus sente que fez a escolha certa, embora a equipe precise de mais tempo para aceitá-la. No entanto, Simone começa a resistir. Yannick, finalmente, está pronto para executar seu plano. Imani e Tom estavam ansiosos por um verdadeiro encontro, mas o destino parece ter outros planos em mente.

19:40, RTL: Tempos de Alegria e Conflito

Katrin e Gerner estão lidando com as consequências de seu conflito com Johanna. Eles tentam outra conversa aberta para aproximar Johanna. Mas isso fará diferença? Alicia e Paul se unem a Nihat para o quiz do bar e saem vitoriosos, ganhando um brunch na parede. Eles apreciam esse momento, enquanto Carlos olha com inveja.

