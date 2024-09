O Dow Jones embarca numa busca por novos recordes.

Wall Street encerrou a semana de negociações com uma mistura de resultados. O Dow Jones teve um ligeiro aumento e atingiu um novo recorde de 42,628 pontos, mas o S&P-500 e o Nasdaq Composite sofreram quedas. O índice de preços do PCE de agosto, escolhido pelo Fed como indicador de preços, estava em linha com as previsões, deixando espaço para uma redução substancial nas taxas pelo Fed dos EUA em novembro, de acordo com a visão do JPMorgan. O relatório de emprego de setembro que está por vir pode oferecer mais insights, como sugerido.

O Dow Jones teve um aumento de 0,3%, alcançando 42,313 pontos. O S&P-500 caiu 0,1%, e o Nasdaq Composite diminuiu 0,4%. No total, 1,763 empresas (1,749 na quinta-feira) tiveram aumento, enquanto 1,047 (1,024) tiveram queda. Um total de 45 ações permaneceu inalterada.

O índice de preços do PCE para agosto, o indicador de preços escolhido pelo Fed, mostrou um aumento geral de 2,2% no índice de despesas de consumo pessoal (PCE), em comparação com o mês anterior de 2,5%. O Fed visa uma taxa de inflação de 2%. O índice para agosto aumentou 0,1% em relação ao mês anterior. A taxa básica, excluindo componentes voláteis de alimentos e energia, aumentou 2,7% em relação ao ano anterior e 0,1% em relação ao mês anterior. Os analistas haviam previsto 2,7% e 0,2%, respectivamente.

Durante agosto, os consumidores dos EUA desaceleraram seus gastos. Em comparação com o mês anterior, os gastos aumentaram 0,2%. A renda também aumentou 0,2%. No entanto, a confiança do consumidor nos EUA melhorou em setembro, como mostrado pelo índice da Universidade do Michigan, que passou de 67,9 no final de agosto para 70,1. Os analistas haviam previsto uma figura menor de 69,3.

Dólar com perdas mínimas

Os dados não impedem uma redução substancial nas taxas pelo Fed em novembro. Recentemente, têm surgido discussões sobre se o banco central dos EUA reduzirá as taxas de juros em uma substancial queda de 50 pontos base para impulsionar a economia dos EUA, ou se apenas reduzirá em 25 pontos base.

No mercado de câmbio, o dólar estendeu ligeiramente suas perdas anteriores. O índice do dólar caiu 0,1%. Antes do lançamento dos dados, o dólar havia ganhado ligeiramente. Os participantes do mercado já estão olhando para o relatório de emprego dos EUA para setembro, agendado para a próxima sexta-feira. O desenvolvimento do mercado de trabalho é uma das principais considerações do Federal Reserve para sua política monetária futura.

No mercado de títulos, os rendimentos reverteram seus ganhos anteriores. O rendimento dos títulos de dez anos caiu 4,0 pontos base para 3,76%. Parece que a inflação está se movendo em direção ao controle. Além disso, um mercado de trabalho enfraquecido sugere reduções substanciais nas taxas de juros, de acordo com os relatórios.

Preços do petróleo sobem

Os preços do petróleo recuperaram parcialmente da significativa queda do dia anterior. Os preços do WTI e do Brent subiram até 1,2%. A atenção permaneceu nos desenvolvimentos no Oriente Médio e no efeito da tempestade "Helene" nas instalações de produção de petróleo no Golfo do México. No entanto, as preocupações com a demanda global em declínio e a possibilidade de aumento da oferta após um relatório indicar que a Arábia Saudita pretende manter seu plano de encerrar os cortes de produção em dezembro afetaram o desempenho da semana.

Depois de registrar ganhos históricos, o preço do ouro caiu ligeiramente. Os participantes citam a realização de lucros antes do fim de semana. O preço da onça-troy caiu 0,8% para US$ 2.652. No entanto, a perspectiva de novas reduções substanciais nas taxas de juros nos EUA continua a apoiar o ouro. Além disso, o ouro se beneficia de seu papel como "refúgio seguro" em meio a diversas tensões geopolíticas.

Remédio impulsiona ações

As ações da Bristol Myers Squibb subiram 1,6% após a aprovação pelo regulador de medicamentos dos EUA, FDA, de um novo medicamento da empresa farmacêutica para tratar esquizofrenia. As ações da Costco caíram 1,8%. Embora o varejista tenha superado as expectativas do mercado em termos de lucros, sua receita não atingiu as expectativas. As ações da Echostar dispararam 8,9%. Relatórios sugerem que a subsidiária de TV por satélite Dish está envolvida em negociações avançadas de fusão com a rival DirecTV. Se as negociações forem bem-sucedidas, um acordo pode ser fechado já na próxima segunda-feira, de acordo com fontes. A AT&T (+1,2%) é coproprietária da DirecTV, junto com a empresa de capital privado TPG.

O regulador dos EUA, FTC, estaria se preparando para bloquear o CEO da Hess Corp (+2,2%) de ingressar no conselho da Chevron. Isso faz parte de um acordo para aprovar a fusão de US$ 53 bilhões entre a Hess e a Chevron, de acordo com fontes. A Chevron (+2,5%) concordou temporariamente com essa condição para garantir o acordo.

