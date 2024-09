O Dortmund atualmente exibe o estilo de jogo característico do clube proeminente, o Real Madrid.

No jogo inaugural da última Liga dos Campeões, o vice-campeão do ano passado, Borussia Dortmund, enfrenta o Bruges, recorrendo às suas experiências passadas. O resultado de 3:0 (0:0) parece um pouco alto. O Dortmund pode contar com alguém que trabalhou duro durante o verão. "Indissociável", é a conclusão.

Jamie Gittens teve tempo de sobra durante o verão. Não apenas perdeu seu apelido duplo, como também trabalhou com seu treinador pessoal no campo. Várias vezes, ele se movimentou do lado esquerdo para a área penal, olhou para cima e marcou. Cada vez mais, ele reconhecia o momento certo. Cada vez mais, a bola encontrava a rede do adversário. Quando a nova temporada começou, o Borussia Dortmund sentiu falta de Jadon Sancho na ponta, e o inglês de 20 anos o substituiu no primeiro jogo da Bundesliga contra o Eintracht Frankfurt. Ele se integrou perfeitamente ao jogo.

Logo após sua entrada, ele lançou a bola no canto distante e finalizou um contra-ataque tardio para a vitória de 2:0 do Borussia Dortmund. Ele repetiu essa proeza como novo armador da equipe da Bundesliga. Duas vezes ele dançou com a defesa, até mesmo convidando-os a ajudar a empurrar a bola para a rede pelo gol de 1:0, e então comemorou com seus companheiros de equipe.

Enquanto os belgas se frustraram, a pequena dança com a bola é uma tática comum no futebol. É um movimento que costumeiramente deixa os oponentes desanimados, pois, apesar de sua previsibilidade, é quase inexpugnável quando executado perfeitamente. Gerações de defensores da Bundesliga tremem ao mencionar Arjen Robben e sua corrida do lado direito até a beira da área penal. É para onde Gittens aspira, é o que todo jogador sonha. Ainda é um longo caminho para o inglês de 20 anos, mas ele está progredindo e ganhando reconhecimento nacional e internacional nos primeiros dias da temporada 2024/2025.

Jamie Gittens brilha, Marcel Sabitzer luta

"Quando Jamie está na área, ele é simplesmente inexpugnável", disse o diretor esportivo do BVB, Sebastian Kehl. Possivelmente, ele já estava examinando as possíveis ofertas para um jogador com uma característica tão estável. Ser um jovem talento em Dortmund sempre significa estar pronto para oferecer-se para a qualidade internacional de ponta. Os modelos de Erling Haaland e Jude Bellingham ainda pairam grandes na cabeça do Dortmund. No entanto, um clube deve Consistente em manter essa reputação. Com Gittens, isso pode ser possível. Mas isso foi apenas um pensamento passageiro no dia 18 de setembro de 2024. A temporada e a nova equipe do Dortmund ainda estão em fase de exploração. Há muito tempo para tais cenários de final de temporada.

"It was a good day, we won, and I'm incredibly happy," said Gittens, holding the player of the match trophy. Ele pode exibir isso em sua sala de estar, uma preciosidade que ele trabalhou duro para obter. "Eu entro em campo, quero me divertir e apenas fazer a diferença no jogo", ele explicou. Levou menos de dez minutos após sua entrada para Marcel Sabitzer experimentar o jogo. Sabitzer, por outro lado, não teve muito prazer em campo anteriormente.

Sahin havia mais uma vez o posicionado na ponta ofensiva, também para controlar Maxim de Cuyper, o lateral-esquerdo ofensivo do Bruges. "O seis é melhor", disse o austríaco após o jogo. Lá fora não é exatamente sua "posição ideal", mas no final, isso fica a critério do treinador. "Isso é algo a se respeitar", ele disse de passagem. "Há situações em que precisamos dele em outras posições", disse Sahin e deu um Boost na confiança do jogador: "Ele também jogará muitos mais jogos no seis". Esses foram os únicos tons discordantes nesta primeira noite de Champions League da temporada.

Bruges encontra soluções, Borussia Dortmund espera

O Borussia foi paciente. Por muito tempo, Dortmund atacou o bloco defensivo dos belgas com muita posse de bola, mas sem sucesso. Por muito tempo, Dortmund teve que suportar contra-ataques perigosos. Eles até perderam o controle do jogo após as substituições de Gittens e Felix Nmecha, que substituiu Pascal Groß no segundo tempo. "O jogo estava lento e não conseguíamos encontrar soluções na terceira final. Tivemos muita posse de bola, mas não fomos bons em pressionar", disse o capitão Emre Can após o jogo. "Isso tem que melhorar. Não foi tudo bom, mas nós levamos os três pontos e isso é o que importa".

O lado perdedor, ao redor do goleiro Simon Mignolet, só conseguiu ecoar o lamento familiar. "Jogamos bem", comentou Mignolet, que voltou ao seu país natal, a Bélgica, desde 2019, após o jogo. "Até o 75º minuto, tínhamos a vantagem, criamos boas oportunidades. Se marcamos no momento certo, vencemos aqui. Infelizmente, eles marcaram de um chute desviado. O 0-3 é demais. Não merecemos isso. Jogamos um bom jogo." Uma apresentação que pode não ficar muito tempo na memória dos torcedores de Bruges. Isso é comum nas fases iniciais de uma campanha da Liga dos Campeões. Nem o novo formato de 36 times altera esse fato.

Julian Brandt Fala sobre Estratégias de Gols

Os visitantes da Bundesliga saíram vitoriosos e agora se concentram na renovação de seu elenco. Próximo, eles enfrentam o VfB Stuttgart, que poderia argumentar que igualou a pedigree europeia do Dortmund por algum tempo. Esta é uma história que muitas equipes podem entender - pergunte ao Union Berlin, RB Leipzig, Bayern Munich e Dortmund themselves, que todos enfrentaram desafios semelhantes no ano passado. Se quiser, Bruges poderia se juntar a esse clube de times.

Do ponto de vista de um espectador, o jogo foi menos sobre o Dortmund garantir os três pontos e mais sobre como eles fariam isso. "Você tem 90 minutos para marcar gols. Às vezes, é preciso paciência. Foi difícil, mas nós conseguimos hoje", declarou o meio-campista Julian Brandt com a confiança de um vencedor na DAZN.

O que nos diferencia é que marcamos os gols do banco. Assim como contra Frankfurt, foram os reservas que garantiram a vitória. Mas, gols também podem ser marcados no final do jogo, continuou Brandt. Assim como fez contra o Eintracht Frankfurt na Bundesliga, o reserva Jamie Gittens, que descartou seu sobrenome duplo neste verão, aliviou o medo do Dortmund de decepcionar na Liga dos Campeões desta vez. A preparação deu certo.**

Após sua integração bem-sucedida na equipe, tanto Jamie Gittens quanto Jadon Sancho têm feito contribuições significativas nas pontas para o Borussia Dortmund. Gittens, em particular, tem sido impressionante, marcando gols cruciais e provando ser um ativo valioso durante os contra-ataques.

Quando perguntado sobre suas estratégias de gols, o meio-campista Julian Brandt destacou a importância da paciência e do uso de reservas. Ele mencionou como a entrada de Gittens no jogo contra o Eintracht Frankfurt e Bruges teve um papel importante na conquista de vitórias, mostrando como o Dortmund se destaca nas competições europeias.

Leia também: