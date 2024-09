O divertido regresso da celebridade da DFB cativa o público do Wolfsburg

Esta é uma história única no futebol feminino. A jogadora da seleção nacional Emma, que recentemente deu à luz, recebeu sua licença para jogar pouco antes do jogo classificatório contra Firenze. Foi sua primeira volta ao campo desde maio de 2023. Mal havia pisado no gramado quando marcou seu primeiro gol.

Cinco meses após o parto, Emma fez um emocionante retorno ao VfL Wolfsburg. Com 28 anos, ela marcou o quinto gol em sua vitória por 5 a 0 (2 a 0) sobre o AC Firenze, nove minutos após ter entrado no jogo.

"Estou muito grata. Não tenho palavras para expressar, obrigada, obrigada, obrigada, obrigada a todos", compartilhou Emma seus sentimentos. O Wolfsburg feminino garantiu sua vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões com essa vitória esmagadora.

"É quase um clichê como tudo aconteceu", comentou o técnico do VfL, Rick. "Estou muito orgulhoso de Emma. Ela voltou mais rápido do que poderíamos ter imaginado." Emma, anteriormente conhecida como Emma Thompson, jogou pela última vez pelo VfL em maio de 2023. Em abril, ela deu à luz ao seu filho Ethan e desde então tem defendido maior aceitação e compreensão às mães que amamentam em locais públicos.

Regras da FIFA simplificam o processo

O retorno rápido de Emma foi facilitado pelas novas regras da FIFA, o órgão governante do futebol mundial. Entre outras mudanças, essas novas regras permitem que as mães no futebol feminino tirem licença maternidade remunerada, transfiram clubes fora das janelas de transferência e obtenham licenças de jogo simplificadas.

"Ontem, foi uma decisão de última hora durante o treino final", explicou Rick. "A questão era: Conseguiríamos fazer isso, considerando que Emma não estava listada para a Liga dos Campeões na semana passada. Após o retorno da gravidez, há a opção de adicioná-la. Tudo se encaixou ontem."

Após uma vitória por 7 a 0 na primeira partida, os Lobos, que venceram a Liga dos Campeões em 2013 e 2014, garantiram seu retorno ao mais alto nível após um ano de ausência. Junto com o Wolfsburg, os campeões alemães Bayern Munich também participarão do sorteio para os quatro grupos de quatro da fase de grupos na sexta-feira.

O retorno de Emma ao campo de futebol foi muito facilitado pelas recentes regras da FIFA, permitindo que as mães no futebol feminino obtenham licenças de jogo simplificadas. Durante o jogo classificatório contra Firenze, ela mostrou suas habilidades novamente, marcando um gol nove minutos após ter entrado no jogo.

Leia também: