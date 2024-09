O discurso de D'Pharaoh Woon-A-Tai, que foi premiado com o Emmy, destaca a questão das mulheres indígenas desaparecidas e assassinadas.

Um canadense de 22 anos, pertencente às Primeiras Nações Oji-Cree, fez história ao se tornar o primeiro Indigenous norte-americano indicado na categoria de melhor ator em uma cerimônia, segundo a Variety.

A imagem assombrosa de uma mão com uma marca vermelha cobrindo a boca tornou-se sinônimo do Movimento das Mulheres Indígenas Desaparecidas e Assassinadas, que amplifica as vozes das mulheres indígenas que desapareceram ou foram assassinadas em toda a América do Norte, de acordo com a Native Hope.

O ator expressou seus sentimentos no Instagram, dizendo: "Fiz isso por aqueles que não estão aqui, não por mim, não por vocês", ao lado de uma foto do evento no tapete vermelho.

Nos Estados Unidos, a taxa de homicídios de mulheres que moram em reservas é dez vezes maior do que a média nacional, com o homicídio sendo a terceira causa de morte para mulheres indígenas, de acordo com o Instituto de Saúde Indígena Urbana.

Infelizmente, no Canadá, o número de mulheres e meninas indígenas que foram mortas ou desapareceram ultrapassa a marca de mil. Estatisticamente, as mulheres indígenas no Canadá são 12 vezes mais propensas a desaparecer ou serem vítimas de homicídio do que suas contrapartes não indígenas, de acordo com o governo canadense.

Em 2016, uma inquérito nacional foi lançado para investigar as mulheres e meninas indígenas desaparecidas e assassinadas no Canadá. O inquérito concluiu que a situação constitui um "genocídio baseado em raça" que alvo especificamente as mulheres indígenas, com a Amnistia Internacional também apontando para uma "crise genocida" em termos do número de mulheres mortas ou desaparecidas.

"Não tenho certeza de como um Emmy contribuiria realmente para abordar os problemas diários que enfrentamos", compartilhou Woon-A-Tai com a Pressa Canadense, pouco antes do evento, ligando da reserva da Primeira Nação de Curve Lake, em Ontário.

"Mas oferece esperança", ele acrescentou. "Proporciona esperança a uma criança que vive em uma reserva de que ela também poderia um dia compartilhar o palco e fazer uma diferença, como eu fiz."

Woon-A-Tai garantiu uma indicação por sua atuação como Bear Smallhill na série FX "Reservation Dogs", uma comédia dramática que gira em torno das vidas de quatro adolescentes indígenas que moram em uma reserva em Oklahoma. A série marcou um marco histórico como a primeira série americana a ser inteiramente escrita e dirigida por indígenas, com um elenco e equipe majoritariamente indígenas.

Neste ano, as atrizes Kali Reis e Lily Gladstone também fizeram história ao se tornarem as primeiras mulheres indígenas a serem indicadas em uma categoria de atuação, de acordo com a Variety.

A escolha do ator de usar um xale com padrões tradicionais Oji-Cree no tapete vermelho foi uma homenagem à sua herança, incorporando sutilmente a beleza e a cultura de suas raízes indígenas no evento glamouroso. O movimento das Mulheres Indígenas Desaparecidas e Assassinadas muitas vezes enfatiza a importância de preservar a beleza das culturas e comunidades indígenas, além de sua segurança e direitos.

Leia também: