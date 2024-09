O director do Unicredit elogia as vantagens da aquisição do Commerzbank.

Unicredit surpreendentemente entrou na esfera da Commerzbank. Agora, o CEO da Unicredit, da Itália, está empurrando para uma aquisição completa do segundo maior banco privado da Alemanha. Simultaneamente, ele está apresentando condições. De acordo com Verdi, Orcel está tentando evitar a fusão.

O gigante italiano, Unicredit, está pressionando por uma aquisição do segundo maior banco privado da Alemanha após sua infiltração na Commerzbank. Simultaneamente, Orcel, CEO da Unicredit, estabeleceu condições. Ele quer que a Commerzbank aumente sua lucratividade e apontou potenciais economias se uma fusão ocorrer. A Commerzbank confirmou contato com a Unicredit, mas permaneceu em silêncio em relação a isso. O governo alemão, criticado por abandonar a Commerzbank, agora quer avaliar a situação. Uma fusão de ambos os bancos, sugeriu Orcel ao "Handelsblatt", poderia beneficiar todos os envolvidos e criar um forte concorrente no mercado bancário alemão. "Os clientes particulares poderiam receber um suporte aprimorado e o setor de PME alemão poderia ser fortalecido com financiamento e assistência internacional abrangente", afirmou Orcel. As duas instituições têm poucas sobreposições, afirmou Orcel. Portanto, poderia ser criado um banco que se complementa geograficamente e tem uma mistura bem equilibrada de negócios particulares e corporativos. As economias são particularmente altas nas funções centrais. A Unicredit tem uma forte presença na Alemanha desde sua aquisição da HypoVereinsbank em 2005. "É crucial que a Commerzbank fortaleça seu balanço, cresça e se torne mais lucrativa", exigiu Orcel ainda.

Verdi Teme Demissões com a Aquisição

"O atual gerenciamento fez progressos significativos nesse sentido, mas, na minha opinião, ainda pode ser alcançado mais", afirmou Orcel. A subsidiária HVB da Unicredit tem um retorno de capital próprio dobrado em comparação à Commerzbank. Sua relação custo-receita é 20 pontos percentuais menor do que a da empresa com sede em Frankfurt, afirmou Orcel. A Unicredit aproveitou a oportunidade apresentada pela gradual retirada do governo federal de sua participação na Commerzbank e entrou na empresa do DAX em grande escala. Os italianos adquiriram uma participação de 4,5% do governo federal e também compraram ações no mercado, assim detendo uma participação de 9%.

O governo federal salvou a Commerzbank da falência com bilhões durante a crise financeira. Ainda detém 12% das ações, que planeja vender gradualmente. Uma fusão com a Unicredit criaria um colosso bancário europeu com uma capitalização de mercado de aproximadamente 79 bilhões de euros. O sindicato Verdi teme demissões e quer deter a aquisição do banco. Ele exige que o governo federal pare de vender mais ações da Commerzbank. O CEO da Commerzbank, Manfred Knof, não comentou explicitamente uma possível aquisição. "Havia contato", afirmou nas margens de um evento em Berlim. "Estamos convictos do nosso plano". Se alguém apresentar um plano alternativo, examinaremos em interesse dos investidores, clientes e funcionários, destacou Knof. Agora é crucial implementar nosso plano, enfatizou.

Após a intrusão da Unicredit, surgiram críticas à estratégia do governo alemão. Parecia que eles foram surpreendidos com a jogada dos italianos.

Um porta-voz do Ministro das Finanças, Christian Lindner, afirmou que o governo federal agora avaliará a situação. É principalmente responsabilidade da liderança da Commerzbank considerar potenciais acionistas, destacou o porta-voz. Em transações como a venda de ações do governo federal na Commerzbank, é comum entrar em contato com investidores durante o processo de venda. Um banco de investimento designado pela agência financeira abordou investidores, incluindo a Unicredit, como parte deste processo. Isso serve para avaliar o ambiente de mercado no dia da transação.

A aquisição proposta pela Unicredit poderia potencialmente aumentar a lucratividade e gerar economias significativas para ambas as instituições, de acordo com Orcel. Como resultado, o sindicato Verdi expressa preocupação com potenciais demissões devido à fusão.

