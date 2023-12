O Dia Nacional do Batom significa cosméticos grátis para toda a gente. Eis o que precisa de saber

A celebração anual homenageia um dos produtos cosméticos mais antigos e mais adorados da indústria da beleza.

Aqui está tudo o que precisa de saber sobre o batom e o dia especial - incluindo onde obter produtos gratuitos.

Qual é a origem do batom?

A prática de pintar os lábios remonta a milhares de anos.

Algumas das primeiras pessoas conhecidas a fazê-lo viveram na Mesopotâmia, perto da cidade suméria de Ur, de acordo com o livro "Read My Lips: A Cultural History of Lipstick". Isso é mais ou menos no atual sul do Iraque. Lá, a rainha Schub-ad fez uma pasta de chumbo branco e pedras vermelhas esmagadas para colorir os seus lábios.

A partir daí, a tendência para pintar os lábios espalhou-se pela região e pelo mundo. Chegou aos antigos egípcios, gregos e romanos. Sobreviveu à Idade Média e ao Renascimento italiano, entre outros.

Por fim, foram os colonos da Europa Ocidental que trouxeram o batom para as costas americanas.

Até hoje, o batom continua a ser um dos produtos de maquilhagem mais conhecidos do mundo.

Sinceramente, a rapariga Schub-ad estava muito à frente do seu tempo.

Como é que o batom mudou ao longo dos anos?

O batom pode ter começado como pedras vermelhas esmagadas, mas mudou muito desde então.

Um tubo de batom moderno contém muitos ingredientes destinados a melhorar a tonalidade, o sabor, o aroma e o desempenho. Alguns também possuem proteção solar, hidratação e propriedades à prova de água.

E "batom" já não se refere apenas a tubos de material semelhante a argila. Agora, temos de tudo, desde o batom líquido que seca em mate até aos batons que duram todo o dia.

Naturalmente, o batom atual também está disponível em mais tons do que nunca - desde o vermelho clássico até ao azul e ao preto.

Sabia que o batom já foi controverso?

O batom nem sempre foi considerado um produto que realça a beleza. Por vezes, era visto como um escândalo.

A partir da Idade Média, algumas sociedades começaram a desprezar as mulheres que usavam batom. Em Espanha do século VI, por exemplo, era associado a prostitutas, de acordo com "Read My Lips: A Cultural History of Lipstick".

No século XVII, o clero e os especialistas em ética começaram a examinar a prática de pintar os lábios, dizendo que ela alterava o desígnio de Deus. Alguns chegaram mesmo a afirmar que era usado por satanistas que tentavam seduzir os homens.

As sociedades e culturas continuaram a ter uma relação de amor e ódio com o batom até ao século XX. Por vezes era considerado vulgar, outras vezes bonito e até uma expetativa.

Ainda assim, as mulheres que gostavam do visual mantiveram a sua posição e o uso do batom persistiu.

Então, qual é a razão do Dia Nacional do Batom?

Fashionistas, bloggers de beleza, influenciadores e empresas de cosméticos começaram a celebrar o Dia Nacional do Batom há cerca de uma década. No entanto, ninguém sabe realmente qual é a sua origem.

Não é um feriado legítimo. Mas é divertido, apesar de tudo.

A maioria das pessoas parece concordar que a melhor maneira de comemorar é comprar um novo tom de batom ou usar um antigo favorito. Ah, e certifica-te de que deixas marcas sensuais de batom por todo o lado.

Espera, disseste alguma coisa sobre batom grátis?

Claro que sim! A MAC Cosmetics está a oferecer um batom de tamanho normal com qualquer compra de 25 dólares de 27 a 29 de julho.

Outras lojas e marcas que estão a oferecer batom grátis ou a fazer grandes negócios incluem a Urban Decay, a Huda Beauty,a Anastasia Beverley Hills, a ColourPop, a Target e a Macy's.

Fonte: edition.cnn.com