O dia incrivelmente estressante que Uli Hoeneß condenou infame

Erros de Transferência aos Montes voltarão a causar agitação na comunidade do futebol nesta sexta-feira, mas nem todas as negociações são finalizadas sob pressão do prazo. Reunimos cinco gafes engraçadas de janelas de transferências anteriores, incluindo uma confusão de fax que deixou os fãs de futebol em pânico.

Eric Maxim Choupo-Moting: O atacante ficou no meio de um dos erros de transferência mais humilhantes da Bundesliga. Colônia e Hamburgo chegaram a um acordo para uma transferência no inverno de 2010/11, os contratos foram assinados, mas um problema com o fax adiou a mudança para a cidade cathedralina nos últimos segundos. O pai de Choupo-Moting, Just, enviou o contrato para Colônia pouco antes do prazo, mas a papelada crucial com a assinatura do jogador chegou segundos tarde demais. No final, apenas 13 minutos fizeram a diferença.

João Palhinha: O meio-campista rijo já havia feito sua médica no Bayern de Munique, vestiu a camisa do clube para fotos e foi visto na Säbener Straße no dia da janela de transferências em agosto de 2023. Os contratos e as taxas de transferência foram acordados, mas o negócio desmoronou na reta final. O Fulham não conseguiu encontrar um substituto adequado a tempo e optou por mantê-lo. Felizmente, isso acabou sendo um ganho para ambas as partes no verão. Uli Hoeneß expressou seu descontentamento após a primeira tentativa frustrada, afirmando: "Exceto em circunstâncias extraordinárias, devemos evitar dramas de última hora no dia da janela de transferências no futuro", antes de acrescentar: " costumávamos rir disso no dia da janela de transferências!"

Kevin Großkreutz: O campeão da Copa do Mundo despediu-se do Borussia Dortmund para o Galatasaray Istanbul durante o verão de 2015, mas encontrou um fiasco de transferência. A FIFA recusou a transferência devido a documentos cruciais sem assinatura. Após meses de espera, Großkreutz voltou para a Alemanha sem jogar nenhum jogo na Turquia, juntando-se ao VfB Stuttgart.

Isco: Berlim mergulhou no caos quando o habilidoso meio-campista espanhol, campeão da Liga dos Campeões cinco vezes, tentou se juntar à Union no inverno de 2023. Ele já havia passado pela médica, mas o negócio que parecia certo desmoronou em uma farsa nos últimos momentos. As duas partes se culparam pela queda e trocaram acusações.

Sekou Sanogo: O Hamburgo de olho no versátil defensor do Young Boys Bern em um empréstimo com opção de compra no inverno de 2016. Todos os termos foram acordados, Sanogo passou pela médica e já estava em Hamburgo - mas o e-mail decisivo do clube suíço chegou quatro minutos após o prazo, assustadoramente semelhante ao incidente de Choupo-Moting.

