"O desejo do FC Bayern agora está centrado em Wusiala"

Bayern de Munique já fechou a janela de transferências do verão, mas a planejamento para o futuro já está em andamento. O futuro de Jamal Musiala é uma preocupação principal. Florian Wirtz pode ter um papel significativo nisso, e um jogador de Leipzig também está sendo considerado.

Musiala e Wirtz podem estar criando mágica juntos no Bayern em breve. É apenas uma fantasia ou pode se tornar realidade? "Já posso imaginar isso", disse recentemente o treinador nacional Julian Nagelsmann com um sorriso, "mas vai custar caro". Apesar dos rumores, um futuro dourado compartilhado para "Wusiala" em Munique não é de todo improvável.

O objetivo principal do Bayern é estender o contrato de Musiala. Novas negociações estão agendadas após o retorno da seleção nacional. "Estamos sempre em contato. Ele deve se tornar uma cara do FC Bayern no futuro", disse o diretor esportivo Max Eberl à "Sport Bild" e acrescentou: "Sua jornada no FC Bayern ainda não chegou ao fim. Ele quer vencer troféus, e isso é exactly o que queremos também".

Um contrato vitalício para Musiala está em andamento?

Anteriormente, o presidente do clube Herbert Hainer havia enfatizado a importância do jogador de 21 anos para o clube. Hainer chegou a sugerir a possibilidade de um tipo de "contrato vitalício" para o jogador altamente talentoso. "Queremos fazer de tudo para prendê-lo a longo prazo. Em minha opinião, ele poderia ser o segundo Thomas Müller no Bayern e jogar aqui pelos próximos 20 anos".

O contrato de Musiala vai até 2026. O Real Madrid e o Manchester City têm mantido um olho no jogador ofensivo, cujo valor de mercado é de 130 milhões de euros. Não é surpresa, diz Eberl: "Jamal é um jogador como há muito poucos. Depois de quase todos os jogos, seus companheiros de equipe falam dele - é um prazer jogar ao lado dele e é um prazer assisti-lo".

Matthäus: Bayern deve fazer de tudo para manter Musiala

Para o recordista de internacionalizações da Alemanha, Lothar Matthäus, Musiala tem sido uma das faces do futebol alemão há muito tempo. "Gosto de assisti-lo quase tanto quanto Messi em sua melhor fase". Ele, portanto, instou o Bayern a "absolutamente" fazer de tudo para manter Musiala. E, para Matthäus, Wirtz é novamente crucial nesse contexto. O Bayern poderia possivelmente usar Wirtz como moeda de troca nas negociações com Musiala, ele sugeriu, "e contratar Florian Wirtz. Isso seria ainda melhor".

A ideia não é tão absurda, já que o presidente honorário Uli Hoeneß já expressou várias vezes seu desejo de trazer o jogador cobiçado do Leverkusen para Munique. O contrato de Wirtz vai até 2027, com um valor de mercado de 130 milhões de euros, assim como o de Musiala. De acordo com a "Sport Bild", Hoeneß já se encontrou com os pais de Wirtz, Karin e Hans, em Tegernsee.

Leroy Sané e Joshua Kimmich são jogadores-chave

Mas Musiala e Wirtz não são os únicos assuntos pessoais significativos que o clube de Munique está considerando atualmente, com o olho no prazo da janela de transferências e em um futuro melhor. Assim, o jogador de Leipzig Xavi Simons é dito estar novamente na mira do Bayern para o próximo verão. Conversas são planejadas em breve com Leroy Sané e o capitão da DFB Joshua Kimmich, cujos contratos expiram em 2025.

"Ele é um fator na conquista de títulos", disse Eberl sobre Sané. Hainer, por sua vez, falou a favor de Kimmich: "Ficaria feliz se Jo encerrasse sua carreira no FC Bayern, não apenas no ano que vem, mas em muitos e muitos anos. Como Jamal Musiala".

