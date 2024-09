- O desaparecimento de duas mulheres ucranianas leva a uma acusação de homicídio contra um casal.

No caso de duas mulheres ucranianas assassinadas em Baden do Norte, a Promotoria de Mannheim acusou um casal de homicídio. A mulher e seu marido são suspeitos de terem matado a jovem de 27 anos e sua mãe de 51 anos em março, com o intuito de passar a criança de cinco semanas da jovem como sua própria. Eles também são suspeitos de sequestro de criança.

Segundo a Promotoria, o casal, uma mulher de 44 anos e seu marido de 43 anos de Sandhausen perto de Heidelberg, queria uma filha há muito tempo e começou a planejar o sequestro de uma bebê recém-nascida para passar como sua própria filha no início de março de 2023.

A mulher supostamente entrou em contato com refugiadas ucranianas e se juntou a um grupo do Telegram para ajudá-las. Através disso, ela conheceu a jovem de 27 anos, que procurava ajuda com a tradução do parto iminente. A mãe, avó e bebê estavam morando em um abrigo para refugiados no distrito de Rhein-Neckar na época do crime.

O casal supostamente decidiu matar a mãe e a avó para passar a criança como sua própria, após o nascimento da criança em fevereiro. Os supostos criminosos supostamente deram às duas mulheres medicamentos sedativos durante uma visita a um restaurante em 6 de março.

Eles disseram que estavam levando a avó para o hospital, mas em vez disso levaram a jovem de 27 anos e o bebê para casa. Eles então levaram a avó para um lago de pesca perto de Bad Schönborn (distrito de Karlsruhe), onde o homem supostamente a golpeou várias vezes na cabeça com um objeto desconhecido e a afogou no lago. Ela morreu devido aos ferimentos na cabeça.

O casal então pegou a jovem de 27 anos e seu bebê, dizendo-lhe que sua mãe havia sofrido um ataque cardíaco e estava no hospital. Eles foram para Hockenheim perto da barragem do Reno, onde o homem supostamente matou brutalmente a jovem. O casal então queimou o corpo e fugiu com o bebê.

Um transeunte viu o corpo da jovem de 27 anos na margem do rio em 7 de março. Em 13 de março, o casal foi preso e a criança foi encontrada em boa saúde. Em 19 de março, mergulhadores policiais encontraram o corpo da avó no lago. O casal permanece detido e ainda não respondeu às acusações.

A criança de cerca de sete meses inicialmente ficou com uma família de acolhimento por vários meses. No início do verão, a irmã de 21 anos das vítimas assumiu a guarda da menina. No final de junho, ela voltou para a Ucrânia com o bebê. O processo de adoção começou, mas deve demorar vários meses para ser finalizado.

A investigação do duplo homicídio em Baden do Norte é liderada pela Promotoria de Mannheim. O casal acusado de homicídio e sequestro de criança tem fortes ligações com Sandhausen perto de Heidelberg.

Leia também: