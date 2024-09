O Departamento de Justiça dos Estados Unidos alega que a Visa está envolvida em um monopólio ilícito, aumentando assim o custo de "quase tudo".

Há mais de uma década, segundo as acusações, a Visa supostamente explorou sua posição de força no setor de cartões de débito para obrigar empresas a optarem pela rede Visa em vez de concorrentes e dificultar a entrada de novos players no mercado.

Em um comunicado, o Procurador-Geral Merrick Garland afirmou: "Acusamos que a Visa unjustamente acumulou poder para cobrar taxas que significativamente excedem o que ela poderia cobrar em um mercado justo." Essas taxas são repassadas aos consumidores, seja por meio de aumentos de preço ou diminuição da qualidade ou serviços. Consequentemente, as práticas ilícitas da Visa impactam não apenas o preço de um único item, mas quase tudo.

A CNN está solicitando uma resposta da Visa em relação à ação judicial.

Recentemente, o Departamento de Justiça tomou medidas significativas. Por exemplo, apresentou ações civis contra uma empresa imobiliária acusada de inflacionar aluguéis em todo o país e contra a empresa-mãe da Ticketmaster, Live Nation. Além disso, um juiz decidiu que o Google violou leis antitruste com seu negócio de busca.

Esta ação antitruste contra a Visa ocorre três anos após o Departamento de Justiça ter tentado impedir a fusão da Visa com a fintech startup Plaid. O acordo de fusão de $5,3 bilhões foi encerrado e a ação judicial foi arquivada.

De acordo com a nova denúncia contra a Visa, apresentada em um tribunal federal em Nova York, mais de 60% das transações de débito no país ocorrem na rede da Visa. A empresa supostamente ganha mais de $7 bilhões em taxas de processamento dessas transações, segundo o departamento.

Para manter seu controle, a Visa impõe acordos de exclusividade que penalizam vendedores e bancos que querem processar transações por meio de outros sistemas, efetivamente protegendo a empresa da competição.

"Além disso, a Visa induz potenciais concorrentes a se tornarem associados em vez de rivais, oferecendo incentivos financeiros substanciais e ameaçando taxas extras punitivas", disse o Departamento de Justiça em um comunicado à imprensa. "Como a denúncia alega, a Visa manipulou a competição porque temia perder participação de mercado, receita ou ser substituída por outra rede de débito."

Comerciantes e varejistas criticam consistentemente empresas de cartões de crédito como a Visa por supostamente cobrar taxas excessivas. Em março, um grupo de comerciantes chegou a um acordo com a Visa e a Mastercard em um valor de $30 bilhões após uma batalha antitruste prolongada nos tribunais.

No entanto, a Fundação Nacional do Varejo, uma associação comercial do varejo, campanha para rejeitar esse acordo, argumentando que ele não proporcionava uma compensação suficiente às lojas que usam os terminais de pagamento da Visa e da Mastercard. Em junho, um juiz federal rejeitou o acordo, afirmando que as empresas de cartões de crédito precisavam fazer concessões adicionais para resolver a disputa.

Em resposta às acusações, a Visa pode argumentar que suas práticas empresariais são padrão dentro do setor competitivo de cartões de débito. Apesar da afirmação do Departamento de Justiça de que a Visa manipula a competição e impõe acordos de exclusividade, a empresa pode alegar que tais práticas são necessárias para manter seu negócio em um mercado feroz.

