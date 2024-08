O custo potencial da manteiga pode aumentar ainda mais.

Recente demanda por menos leite e maior teor de gordura afetou dramaticamente os preços da manteiga. O diretor-geral da associação da indústria láctea, Björn Börgermann, compartilhou essa informação, citando a redução dos suprimentos de leite dos agricultores e o teor de gordura menor no leite cru como fatores contribuintes. A disponibilidade reduzida de gordura devido à demanda aumentada por outros produtos lácteos, como queijo, e menos importações de manteiga também contribuíram para o aumento dos preços. Os preços da manteiga aumentaram significativamente, com a gordura espalhável custando quase 21% a mais do que no ano passado. O setor varejista determina, em última instância, o preço final da manteiga nas lojas.

Enquanto o setor comercial manteve-se em silêncio sobre potenciais aumentos de preço, a escassez de matérias-primas básicas afetou os custos de fabricação e distribuição. O diretor-geral da Associação Alemã do Comércio de Alimentos, Philipp Hennerkes, destacou essa questão. Os principais varejistas, Aldi Nord, Lidl e Rewe, recusaram-se a comentar o desenvolvimento dos preços. Os preços ao atacado da manteiga em blocos ultrapassaram o recorde de 2022 de 7,95 euros por quilograma, de acordo com a Associação Alemã de Produtores de Leite, e aumentos semelhantes são esperados para a manteiga embalada após as férias.

Börgermann garantiu que, embora os preços tenham flutuado no passado, "os preços sempre foram para cima e para baixo". De acordo com a Office Federal de Estatística, os consumidores pagaram 39% mais por manteiga em julho de 2024 em comparação com 2020. O número de vacas leiteiras e fazendas leiteiras na Alemanha vem diminuindo há anos, com apenas 3,7 milhões de animais e 50.600 fazendas restantes em 2023.

