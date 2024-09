O custo financeiro da paralisação da Boeing é de US$ 572 milhões, e espera-se que esse valor aumente ainda mais.

A velocidade das perdas financeiras da Boeing deve acelerar significativamente se um acordo não for alcançado dentro de duas semanas do início da greve, de acordo com Patrick Anderson, fundador e presidente de uma empresa de pesquisa do Michigan. Essa empresa tem experiência em estimar desordens econômicas causadas por greves.

Anderson compartilhou com a CNN que, embora as perdas da primeira semana para a Boeing sejam significativas, elas serão insignificantes em comparação às perdas nas semanas subsequentes.

No entanto, essas perdas ainda são menores do que os aproximadamente $1,6 bilhão que a Boeing perdeu durante a primeira semana das greves da indústria automobilística da General Motors, Ford e Stellantis no ano passado. Até agora, a greve da Boeing não teve impacto notável na economia, de acordo com Anderson.

Após um incidente de despressurização em pleno voo em um Boeing 737 Max em janeiro, as entregas da Boeing para várias companhias aéreas foram adiadas, resultando em maior escrutínio pela Administração Federal de Aviação (FAA).

Anderson afirmou que as duas partes ainda estão muito distantes nas negociações, e com a Boeing prestes a anunciar demissões para muitos empregados não sindicalizados em breve, as perdas podem chegar a $1 bilhão no início da próxima semana.

A maioria dessas perdas decorre da quase paralisação da produção de aeronaves comerciais da Boeing, com a empresa perdendo $445 milhões na primeira semana devido à incapacidade de completar e entregar aeronaves aos clientes. A Boeing recebe a maior parte de sua receita na entrega das aeronaves.

As perdas para empregados e fornecedores chegam a cerca de $117 milhões na primeira semana. Os membros do sindicato, que somam aproximadamente 33.000 e estão em greve, e os fornecedores são os principais contribuintes para essas perdas. O salário horário máximo para os membros do sindicato é de $51,30, resultando em uma semana de trabalho de $2.052, sem incluir adicionais e horas extras.

Demissões iminentes

O CEO da Boeing, Kelly Ortberg, informou os empregados por e-mail no início desta semana que um grande número de empregados não sindicalizados será colocado em licença não remunerada em breve. Esses empregados licenciado não receberão pagamento por uma semana a cada quatro durante a duração da greve. Além disso, a empresa anunciou um congelamento de contratações e uma parada em novos pedidos de fornecedores e fornecedores para conservar caixa.

O caminho da Boeing para a lucratividade é longo, independentemente da duração da greve. A FAA limita a taxa de produção de jatos 737 Max da empresa devido aos esforços para aperfeiçoar a qualidade de sua linha de montagem.

O próximo jato da Boeing, o 777X, crucial para o retorno à lucratividade, enfrentou problemas em seus voos de teste e está vários anos atrasado em relação ao cronograma de certificação para passageiros. A Boeing não tem os fundos necessários para desenvolver um novo modelo de jato para atender às demandas do mercado, e suas vendas estão muito atrás de sua rival, Airbus.

A fábrica não sindicalizada da Boeing na Carolina do Sul, que produz o 787 Dreamliner, ainda está em operação. No entanto, apesar do Dreamliner ser o avião mais caro da empresa, apenas 32 deles foram produzidos nos primeiros oito meses do ano, o mesmo número de jatos 737 Max vendidos nos últimos meses. O Max, junto com dois modelos de carga, o 777F e o 767F, são produzidos em plantas sindicalizadas atualmente fechadas devido à greve.

A greve deve resultar em perdas locais de cerca de $10 milhões, incluindo aquelas em negócios próximos às plantas, de acordo com Anderson.

As operações comerciais da Boeing estão significativamente afetadas pela greve em andamento, com potenciais perdas alcançando $1 bilhão no início da próxima semana. A quase paralisação da produção de aeronaves comerciais da Boeing é o principal contribuinte para essas perdas, resultando em uma perda de $445 milhões na primeira semana.

Os empregados não sindicalizados da Boeing também são impactados pela situação, com um grande número deles prestes a ser colocado em licença não remunerada, afetando sua renda e a economia local.

Leia também: