O criminoso anterior garante um pagamento recorde de indemnização nos EUA.

Após passar quase uma década na prisão devido a acusações de envolvimento em um assassinato de 2008 que não cometeu, um homem americano chamado Marcel Brown recebeu uma indenização de $50 milhões (cerca de $45 milhões). Um tribunal federal em Chicago emitiu esta substancial compensação, tornando Brown a pessoa com o maior pagamento de um caso de condenação injusta na história dos EUA, de acordo com o escritório de advocacia Loevy & Loevy.

Brown, um afro-americano de 34 anos, recebeu inicialmente uma sentença de 35 anos de prisão. O tribunal o considerou cúmplice do assassinato de um jovem de 19 anos. No entanto, as acusações contra ele foram arquivadas em 2018, levando à sua libertação da prisão. Sua equipe jurídica provou com sucesso que os oficiais de lei haviam obtido sua confissão por meios ilícitos.

De acordo com o escritório de advocacia Loevy & Loevy, a polícia submeteu Brown a 30 horas de interrogatório contínuo sem comida ou sono em uma tentativa inabalável de obter uma confissão. Eles negaram seus direitos a um advogado ao rejeitar suas muitas solicitações, inclusive não permitindo que ele entrasse em contato com um advogado. Após um rigoroso julgamento de duas semanas, o júri concluiu claramente que a confissão de Brown foi influenciada e a evidência foi manipulada. Eles o indenizaram com $10 milhões pelo tempo entre sua prisão e condenação, e mais $40 milhões pelos anos que passou na prisão.

