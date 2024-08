- O criador do Telegram pode ser interrogado, levando a um julgamento.

Pavel Durov, criador do Telegram, foi convocado a depor diante de um juiz após sua detenção na França. De acordo com a agência de notícias DPA, que cita a procuradoria de Paris, Durov foi levado para interrogatório.

Se a investigação prosseguir, poderá resultar em um julgamento criminal, caso os investigadores encontrarem provas suficientes contra o suspeito. Por outro lado, eles podem decidir arquivar o caso se as provas não forem suficientes.

Acusações contra o Telegram envolvendo auxílio em crimes graves

A procuradoria vem conduzindo investigações preliminares contra Durov há algum tempo. A acusação é de que ele facilitou tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, fraude e vários crimes relacionados à exploração de crianças ao não intervir no Telegram e não cooperar adequadamente com as autoridades. Além disso, sua relutância em cumprir medidas legais de vigilância está sendo questionada.

Durov foi detido pelas autoridades em um aeroporto perto de Paris no sábado à noite.

Em resposta às acusações, o Telegram negou as alegações, afirmando que cumpre todas as regulamentações relevantes. Durov declarou: "Não tenho nada a esconder." A empresa também considerou "irracional" responsabilizar uma plataforma ou seu proprietário pelas ações de terceiros.

O Telegram vem enfrentando críticas há algum tempo devido à suposta má gestão de discurso de ódio e outras atividades ilegais. A empresa mantém sua posição de seguir "normas da indústria".

