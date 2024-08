O criador do ChatGPT procura recursos financeiros adicionais.

O criador de ChatGPT está mirando para uma avaliação de $100 bilhões para sua empresa, OpenAI, de acordo com os últimos relatórios. Até agora, a principal fonte de financiamento da OpenAI tem sido a gigante da tecnologia Microsoft, que é believed ter injetado mais de $10 bilhões, de acordo com várias fontes. Esta próxima rodada de financiamento está sendo liderada pela Thrive Capital, que pretendem investir $1 bilhão, de acordo com o "Wall Street Journal" e outras fontes confiáveis, citando fontes internas. A Microsoft também é relatada como planejando contribuir novamente, embora os detalhes ainda não estejam finalizados, de acordo com o serviço financeiro do Bloomberg.

A avaliação nestas rodadas de financiamento é diretamente proporcional à participação da empresa que os investidores recebem em troca do seu investimento. Antes de sua OPA em 2012, o Facebook também foi avaliado em uma faixa semelhante. No entanto, muitas outras startups lutaram para manter suas avaliações bilionárias a longo prazo.

A Corrida de Armas de IA Consome Bilhões

O ChatGPT tem sido o centro da hype de IA há mais de um ano. Esses modelos de IA são treinados em dados extensos e são capazes de gerar texto semelhante ao humano, codificar software e resumir dados. Eles essencialmente preveem a próxima palavra em uma sentença com base nas palavras anteriores.

Nos últimos tempos, houve uma forte competição de IA em Silicon Valley. O treinamento desse software requer uma infraestrutura de computador significativa e pode levar a despesas na casa dos bilhões. Isso é um valor que a maioria das grandes empresas de tecnologia, como Google, Meta do Facebook e outras, pode arcar devido aos seus imensos recursos. Além de investir em seus próprios modelos de IA, essas grandes empresas de tecnologia também estão investindo em startups. Por exemplo, a Anthropic, uma concorrente significativa da OpenAI com o chatbot Claude, recebeu bilhões de dólares do Google e da Amazon, entre outros.

O sucesso de empresas como a OpenAI no campo da IA tem um impacto significativo na economia mais ampla, especialmente no setor de tecnologia. Devido ao alto custo de desenvolvimento e manutenção de modelos de IA, a economia está vendo um investimento substancial nessa área, tornando a corrida de armas de IA um grande consumidor de recursos financeiros.

