O "crescimento pessoal" de Lewis Hamilton está a impulsionar a Mercedes - Toto Wolff

Toto Wolff elogia o "desenvolvimento pessoal" de Lewis Hamilton fora da pista

Mas o diretor da Mercedes tem "muitas preocupações" antes da nova temporada

Wolff chama-lhe "ceticismo saudável

A época de F1 começa a 25 de março na Austrália

Esta é a opinião do chefe da Mercedes, Toto Wolff, que tem presidido ao recente domínio de Hamilton e da sua equipa na Fórmula Um.

O fabricante alemão ganhou 62 das últimas 79 corridas, completando uma varredura limpa dos títulos mundiais de pilotos e construtores da Fórmula 1 desde 2014, com Hamilton levando o campeonato em três ocasiões nesse período.

"Uma das coisas que mais me impressiona nele é o seu crescimento pessoal", disse Wolff ao programa The Circuit da CNN durante os testes em Barcelona.

"Ele melhora na equipa todos os anos. Tornou-se uma parte integrante. Ele está a motivar os rapazes se eles precisam de ser motivados, e não o contrário."

A relação de Hamilton com os seus companheiros de equipa no passado, em particular Nico Rosberg e Fernando Alonso, tem sido por vezes conflituosa.

"Não esperes uma vida fácil", disse Rosberg, de forma memorável, no ano passado, quando lhe pediram para dar conselhos ao seu sucessor finlandês Valtteri Bottas sobre como lidar com Hamilton na Mercedes.

Hoje, porém, Wolff afirma que não se pode subestimar a importância do atual campeão do mundo nos bastidores.

Há um "fenómeno de superstar" no desporto em que alguns atletas "não fazem realmente parte da equipa e com ele é o oposto", disse Wolff, que é oficialmente diretor executivo da Mercedes. "Durante um ano, ele tem sido um pilar muito importante.

"É como todos nós - se estivermos bem da cabeça, tudo é muito mais fácil. Ele é uma pessoa de alto rendimento. Precisa de estar com o espírito certo, energizado e motivado. Nos últimos anos, ele tem estado lá. E, pelo que sei, ele está num bom lugar".

Bottas 'dando um passo à frente'

Apesar de todo o "crescimento pessoal" de Hamilton, Wolff ainda acredita que Bottas pode ser um "forte desafiante" nesta temporada, apesar de ter terminado o último campeonato 58 pontos atrás, em terceiro lugar.

"Temos tendência para subestimar o facto de ele ter sido recrutado muito tarde no ano passado", diz Wolff, tendo atraído Bottas em janeiro de 2017. "Nesse sentido, ele teve uma boa temporada: Três vitórias em corridas, três vitórias dominantes em corridas.

"Tornou-se uma parte sólida da equipa e agora é uma questão de dar um passo em frente e ver onde ele está."

Questionado sobre se a renovação do contrato dependeria de um bom início da atual campanha, Wolff não quis adiantar nada.

"Não gostaria de pensar na situação dos pilotos para o próximo ano, porque no momento em que começamos a pensar noutra dupla, já não estamos a pressionar o suficiente para dar aos nossos pilotos o melhor apoio possível", afirmou.

"Estamos sempre a falar disso, mas com estes homens, ao nível da Fórmula 1, não é preciso recordar-lhes. Eles sabem exatamente".

'Mantendo a diva'

Para Wolff, "o momento em que se pára de melhorar é quando se deve dar o dia por terminado".

Não admira que ele esteja ansioso por aperfeiçoar a fórmula vencedora do carro atual - apesar das 15 pole positions e 12 vitórias na época passada.

"Eu disse que ela era uma diva porque era muito rápida, mas não se comportava", sorri o austríaco. "Gostaria de manter os traços de carácter da diva, mas fazê-la comportar-se um pouco mais."

Wolff reconhece que o sistema de segurança do cockpit "halo" - implementado este ano para proteger os pilotos de detritos voadores e outros perigos potenciais - "não parece muito bom", mas admite que "não se pode fazer concessões" quando há vidas em jogo.

"É uma melhoria enorme para a segurança do condutor", afirma Wolff. "Tem um efeito no carro porque está bastante alto. O centro de gravidade subiu um pouco, o que torna a configuração do carro um pouco mais complicada, mas não é uma diferença enorme".

Uma equipa de '1.500 superstars'

Wolff exige padrões elevados a si próprio, bem como ao carro e aos pilotos, olhando para o espelho "todas as noites".

"Quando se deixa de questionar e duvidar de si próprio, não se cresce nem se melhora", afirma. "Só temos de encontrar o equilíbrio certo".

"Acho que o faço muito sozinho, faz parte de mim, mas tenho uma mulher em casa que me empurra sempre para o chão, se necessário."

O crescimento que Mercedes subscreve é holístico. É importante, sublinha, lembrar que a marca alemã não é uma equipa de duas superestrelas, mas de "1500 superestrelas".

"Dentro da equipa, temos uma cultura de gestão muito aberta", explica. "Somos capazes de detetar e chamar a atenção para as ineficiências e os défices."

Emular a Ferrari?

Tanto os fãs como os rivais condenaram a escassez de competição renhida nos últimos quatro anos, com o diretor-geral da F1, Ross Brawn, a avisar que prevê "uma continuação do rolo compressor".

Só a Ferrari conseguiu a dobradinha em cinco ocasiões consecutivas, de 2000 a 2004, quando Michael Schumacher estava no auge da sua potência.

Mas apesar de afirmar que não há "zero" hipóteses de complacência por parte da sua equipa, Wolff diz que ainda tem "muitas preocupações".

"Estamos sempre cépticos quanto ao facto de termos feito um trabalho suficientemente bom com o carro", afirma o piloto de 46 anos. "Se tomámos a decisão certa e se não ignorámos quaisquer potenciais lacunas tecnológicas... é aquele ceticismo saudável em que duvidamos constantemente de nós próprios."

Wolff tem sido criticado pelo seu papel na supervisão deste atual período de hegemonia, com o antigo CEO da F1, Bernie Ecclestone, a afirmar: "Eu culpo a Mercedes e o Toto por nos colocarem na situação em que estamos em termos de competição."

O austríaco, no entanto, só quer continuar a ganhar.

"É preciso estabelecer objectivos, especialmente depois de quatro anos de sucesso", diz Wolff. "É preciso definir os objectivos certos para nos energizarmos a nós próprios e à empresa.

"E sim, queremos continuar a estar na linha da frente, ganhar corridas e, eventualmente, estar em posição de lutar pelo campeonato."

Fonte: edition.cnn.com